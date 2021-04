Rocío Carrasco sentencia a Alessandro Lecquio: "Si no es igual, es muy parecido a Antonio David"

Este miércoles, Telecinco emitió un programa especial de Rocío: contar la verdad para seguir viva, al que acudió la propia Rocío Carrasco para responder todas las preguntas que puede haber suscitado a lo largo de la emisión de la primera mitad de la docuserie.

Tras relatar el desagradable episodio recogido por una sentencia en el que Rocío Flores le propinó una paliza a su madre, Rocío Carrasco, esta tuvo la oportunidad de responder a uno de sus mayores detractores.

Y es que, en las últimas semanas, algunos colaboradores de programas como el de Ana Rosa Quintana han cuestionado las palabras y el relato de Carrasco, y no solo eso, sino que han llegado a ridiculizarlo o negarlo.

Rocío Carrasco: Alessandro Lecquio no ha entendido nada de lo que he contado, pero tampoco me extraña. Perro no come perro. Si no es igual a Antonio David tiene que ser parecido!!



Tal es el caso de Alessandro Lecquio, que se preguntó en el formato cómo era posible que Carrasco permitiera que sus hijos pasaran días junto a alguien que le ha hecho sufrir tanto. Además, negó categóricamente que la protagonista de Rocío: contar la verdad para seguir viva, haya sido silenciada, sino que ella no había hablado simplemente porque no había querido.

Rocío Carrasco responde a Alessandro Lecquio

Sin embargo, la respuesta de la aludida destacó también por su contundencia, y reveló una posible realidad muy oscura. "Con la actitud que ha tenido conmigo, con mi testimonio y con mi vida, no ha entendido nada. No se ha parado a ver, no me extraña.... perro no come perro. Al final, si lo analizas, si tiene ese pensamiento que verbalizas, me demuestra que, si no es igual, es muy parecido a Antonio David".

Por último, vaticinó algo sobre el italiano que algunos usuarios de Twitter ilustraron, tirando de hemeroteca, y es que él podría ser el siguiente en mostrar su cara b, tal y como había ocurrido con Antonio David: "Entiendo la defensa y el ataque... esos son los próximos documentales", concluyó.