Rocío Carrasco adelanta cómo se pondrá en contacto con su hija, Rocío Flores

Este miércoles, Telecinco emitió un programa especial de Rocío: contar la verdad para seguir viva, al que acudió la propia Rocío Carrasco para responder a todas las preguntas que puede haber suscitado a lo largo de la emisión de la primera mitad de la docuserie.

Tras despedir a Blas Cantó y agradecerle su emotiva actuación, la protagonista centró sus explicaciones en su hija, Rocío Flores. Concretamente, dejó claro que ella no era la culpable de nada de lo que le ha ocurrido, y pidió que todo el posible acoso a su hija cese.

"Rocío es verdugo porque antes ha sido victima y más vulnerable que yo. Quiero que quede claro, quiero pedir que no la ataquen, ella no tiene la culpa, es otra persona el responsable, su padre", expresó, conmovida.

Tras un terrible vídeo que recordó la sentencia sobre la paliza que le propinó Flores a su madre, esta dejó claro que seguía siendo la persona más importante de su vida y a la que más quería. Sin embargo, la joven ha reclamado que su madre le coja el teléfono en varias ocasiones, ¿por qué?

Según explicó Rocío Carrasco, aún no se siente preparada para esa conversación con Ro, pues así la tiene guardada en su teléfono móvil. Por otro lado, matizó que esa supuesta respuesta viral por parte de Carrasco a su hija en la que le decía que no se pusiera más en contacto con ella, pues no es su madre, era mentira.

"Mi hija solo me ha llamado el 3 de diciembre y dos veces más: el día antes de El Programa de Ana Rosa y el día después de su intervención en Ana Rosa. Nunca jamás, en la vida, le he dicho a mi hija que jamás me volviera a llamar" #RocíoEnDirecto — ROCÍO, contar la verdad para seguir viva (@rocioseguirviva) April 21, 2021

Con todo, se mostró positiva y "con esperanzas" respecto a que ambas pudieran lograr su relación en algún momento. En esa línea, si explicó que tenía claro sobre ese posible reencuentro una cosa: no se producirá en ese ni en ningún otro plató, sino en privado.

"Es un vínculo que no se puede romper. Ahora está enterrado o invisible o transparente, pero sigue. No me lo va a quitar nadie, a esa niña la he parido yo. Ahora no es el lugar ni el momento, pero no pierdo la esperanza", concluyó.