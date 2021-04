Blas Cantó emociona a Rocío Carrasco cantando 'Como las alas al viento': "Yo sí te creo"

Este miércoles, Telecinco emitió un programa especial de Rocío: contar la verdad para seguir viva, al que acudió la propia Rocío Carrasco para solucionar todas las preguntas que puede haber suscitado a lo largo de la emisión de la primera mitad de la docuserie.

Tras una tertulia que anticipaba las posibles preguntas a la mujer, la mayoría de ellas sobre la relación con Rocío Flores, Blas Cantó interpretó, tal y como se había anunciado, la canción Como las alas al viento. Visiblemente emocionada y con una carpeta con los documentos pertinentes, entró Rocío Carrasco mientras Blas Cantó cantaba los últimos versos de la canción original de Rocío Jurado: Lucha, no quieras ser tú siempre un perdedor.

Después, el cantante le susurró un escueto "Yo sí te creo" a Carrasco, que dejaba claro en qué punto se encuentra él respecto a tantos que cuestionan su relato. Por su parte, la aludida rompió a llorar y le dio las gracias.

También destacó Cantó que Carrasco le hubiera dado "voz a una historia que han vivido tantas personas", y adelantó que cambiaría la vida de mucha gente gracias a ella. Después y en respuesta, Rocío Carrasco expresó que no esperaba para nada todo el movimiento social que habría traído que compartiera su testimonio, además de añadir que se sentía muy orgullosa de sí misma por todo lo logrado, aunque no lo había hecho adrede.

Después, comenzó a hablar con un alegato sobre su hija, pidiendo que no se dirijan hacia ella las críticas, porque el artífice de todo lo que le había hecho daño era otro, Antonio David: "Rocío es verdugo porque antes ha sido víctima, y más vulnerable que yo. Quiero que quede claro, quiero pedir que no la ataquen, ella no tiene la culpa, es de otra persona, que es el responsable, su padre.