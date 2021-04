Qué significa la expresión 'perro no come perro' que Rocío Carrasco dedica a Alexandro Lequio

Durante la entrevista que ha concedido Rocío Carrasco a Telecinco, la hija de Rocío Jurado ha visto unas imágenes en las que Alexandro Lequio arremetía contra ella. Así, ella ha contestado contundente a sus comentarios y ha explicado que su discurso es muy parecido al de Antonio David, por lo que se ha referido a él con la expresión 'perro no come perro'.

'Perro no come perro' es un refrán muy utilizado en la vida diaria y, también, en el ámbito de muchas profesiones y trabajos. Hace referencia a que la mayoría de animales carnívoros no se alimentan de los de su misma especie, haciendo la comparativa con que una persona de cierta clase o grupo no debe ir en contra de otro igual.

Así, es muy común también escuchar otras frases relacionadas, como 'humano no come humano', en referencia a que las personas no deben ir contra sus semejantes.

Además, un estudio realizado por un equipo internacional de investigadores, liderado por la Universidad de Granada, explicaba la base científica del viejo refrán ‘perro no come perro’. Así, la investigación revela que "para un animal carnívoro, comer carroña de otro carnívoro, especialmente si es de su misma especie, incrementa la probabilidad de contraer patógenos que podrían hacer peligrar su vida".

Este trabajo, que fue publicado en la revista Journal of Animal Ecology, explica que esta idea tiene su origen en la antigua Roma (Canis caninam non est), y que viene a decir, en un contexto social, que los miembros de un determinado gremio tienden a evitar conflictos entre ellos.