Este miércoles, Telecinco emitió un programa especial de Rocío: contar la verdad para seguir viva, al que acudió la propia Rocío Carrasco para solucionar todas las preguntas que puede haber suscitado a lo largo de la emisión de la primera mitad de la docuserie.

Antes de que se incorporara la invitada, los contertulios hicieron una previa en la que anticipaban algunas de sus preguntas para la hija de Rocío Jurado. Casi todas ellas giraban en torno a la posible reconciliación entre Rocío Carrasco y su hija, Rocío Flores.

Para ilustrar el conflicto entre ambas, el programa recapituló algunos vídeos de dichos episodios, en los que una jovencísima Rocío Carrasco paseaba, flamante, junto a una Rocío Flores todavía niña, todo acompañado de unas dulces declaraciones por parte de la madre, en la que quedaba claro que se desvivían la una por la otra.

De manera inevitable, también mostró el programa el último momento en el que ambas se vieron: una mañana de verano en la que Rocío Flores le propinó, según la propia sentencia expuesta en el programa, una paliza a su madre a tal nivel que esta estuvo un día inhabilitada para enfrentarse a sus tareas diarias con normalidad.

Según se expuso, Carrasco se negó a denunciar a su hija, pero eso no fue lo único por proteger a Flores en 2012. Y es que, intentó que esa información no trascendiera por todos los medios. De hecho, cuando años así Vanitatis publicó una elaborada información al respecto de la que se hicieron eco la mayoría de medios, Mediaset no hizo lo propio, ¿Por qué?

Según contó Carlota Corredera, Rocío Carrasco se puso en contacto con La Fábrica de la Tele para pedirles que no sacaran nada relacionado con el pertinente reportaje, y no solo eso: también pidió que, si su hija acudía al grupo de comunicación en algún momento, fuera tratada con el máximo cariño y cuidado posible.