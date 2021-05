Desde que las críticas de Alessandro Lequio a Rocío Carrasco tomaran un rol protagonista en la entrevista de la hija de la Jurado, mucho ha sido lo que ha hablado Antonia Dell'Atte para confirmar que el conde está condenado por maltrato hacia ella desde hace años.

La modelo ha relatado que "le pegó embarazada", que le denunció en 1991 y luego retiró la demanda por su hijo pero finalmente un juez, en una demanda de él por injurias y calumnias, sentenció que él había ejercido violencia de género contra ella, y ha querido hacerle ver a Ana Obregón que a ella también "la ha utilizado", pues ahora lo defiende.

En definitiva, la presentadora italiana ha secundado la descripción de "perro no come perro" que hizo Rocío Carrasco con la que comparaba a Alessandro Lequio con Antonio David, y también ha querido criticar a rostros como Ana Rosa Quintana, quien fue amiga suya, por traicionarla y tener a un "maltratador" colaborando en su programa.

Por todo ello, Antonia Dell'Atte ha estallado en varias ocasiones contra los que públicamente la han negado y llamado "mentirosa y loca" con respecto a este caso. "Están haciendo apología de la violencia. Buscadme todas las asociaciones para esta batalla, que tenemos que levantar a un maltratador que está dando un ejemplo a otros y que se sale con la suya", ha declarado en exclusiva para la revista Lecturas.

Pero la exaspirante de MasterChef Celebrity ha ido más allá y ha querido poner en su sitio lo más importante para ella, su hijo Clemente, quien también está sufriendo por todo esto: "Para él, Clemente no existe".

La modelo ha hablado sobre su hijo en común en relación con el triste fallecimiento de Aless Lequio: "El padre tendría que decir: 'Tengo que recuperar el tiempo perdido, he perdido un hijo'".

"Si ves el Instagram de Dado [así es como llama a Lequio], solo utiliza a un hijo, solo Aless", ha criticado, destacando que entiende el dolor que tanto él como Ana Obregón sufren por esta pérdida, pero eso no quita que a ella le duela lo suyo. "Mi hijo nunca me ha visto con un ojo morado, lo he protegido".

"A él [Alessandro] no le importa nada de nadie, es un narcisista. Piensa solo en sí mismo y en cómo sacar provecho de las mujeres que están a su lado", ha concluido Dell'Atte.