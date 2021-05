Jesús Calleja, El Drogas, Paz Padilla y otros famosos que se han posicionado en contra de los negacionistas

Con el estallido de la pandemia y todas las medidas para prevenirla, también estalló un movimiento que rechaza la realidad, las mascarillas, las vacunas, etc. y a los que se considera negacionistas.

Entre ellos hay muchos famosos, y otros no tan conocidos, pero que difunden el mensaje de la misma manera. Pero, por su influencia, estos actores, músicos, personajes de la televisión, etc. han ido luchando contra estas personas que niegan la existencia del virus o que no creen en la efectividad de las mascarillas, entre otras cosas.

Sin ir más lejos, este viernes Arturo Pérez Reverte ha contestado a varios usuarios de Twitter que le recriminaban haberse vacunado. Pero el escritor no es el único conocido que se enfrenta a haters pandémicos.

Twitter es maravilloso. Recibo mensajes de lectores, o que dicen serlo, afirmando que no volverán a leer mis libros porque me vacuné ayer. Por lo visto debía mantenerme virgen e ininyectado, o como se diga, para no ofenderlos. Para la segunda dosis, les ruego que rellenen esto: pic.twitter.com/ASF6ni0165 — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) May 6, 2021

Personajes como Norma Duval, José Coronado o el actor Miguel Ángel Muñoz se han posicionado a favor de las vacunas a través de sus redes sociales. Un gesto por el que todos ellos han recibido críticas por parte de los negacionistas, pero que para ellos es fundamental dar buen ejemplo para que sus seguidores también vean que es totalmente seguro.

Muchas gracias a @_josecoronado_ por esto.

Necesitamos gente que aporte.pic.twitter.com/6tTf7k1nVG — Alberto García-Salido (@Nopanaden) April 9, 2021

Figuras televisivas muy conocidas en nuestro país, como la presentadora Paz Padilla, también hablan abiertamente sobre su posición en la pandemia, los negacionistas y la importancia de las vacunas.

A la conductora de Sálvame, ya se la conoce por su activismo en contra de la Covid-19, que, además, ha criticado reiteradamente a los irresponsables que se atreven a negar la situación en la que están sufriendo millones de personas.

Otros presentadores como Jesús Calleja, le hacen frente a negacionistas con nombre y apellido. Al deportista le bastó con nombrar algunas cifras sobre el coronavirus para desmontar la teoría de Miguel Bosé días después de la entrevista del cantante, abiertamente negacionista, con Jordi Évole.

Más rostros españoles conocidos que se enfrentaron a otros famosos negacionistas son Loles León después de las declaraciones de Victoria Abril durante los premios Feroz. La chica Almodóvar no dudó en rechazar las palabras de su compañera hasta tal punto que se volvió viral en redes sociales: "Ni el paso de los años le quitan la tontería que siempre ha tenido".

Loles León siendo la verdadera reina del cine patrio. pic.twitter.com/8fNfn8LHDq — rixar (@los_cukis) February 25, 2021

Muchos otros famosos también cargaron contra la actriz después de su discurso negacionista: "Esto es una 'Plandemia'". Nathalie Poza, Anabel Alonso e incluso músicos como Marwán, rechazaron este discurso a través de comentarios por las redes sociales.

Incluso El Drogas también ha participado a concienciar a la población de las medidas y la vacunación. Siempre con su toque humorístico e irónico, el músico afirmaba haberse vacunado: "Ya me han metido los microchises secretos...".