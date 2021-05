Covid persistente, el gran reto sanitario postpandemia: "Estamos incapacitados en el culmen de nuestra vida"

Los países ricos ven como, gracias a las vacunas, la pandemia retrocede cada día un poco más. Y mientras el foco se retira progresivamente de la cuenta de contagios diaria comienzan a ganar importancia otras derivadas. Y una de las más importantes es la de todos aquellos que contrajeron el virus pero todavía siguen sin recuperarse.

Bajo el término de Covid persistente se esconde una patología incapacitante, de síntomas muy heterogéneos y causa aún desconocida que afecta (y afectará) a millones de personas en todo el mundo. Las estimaciones más conservadoras hablan de un 10% de los casos sintomáticos, pero otras elevan esta cifra incluso hasta el 20%.

La Covid persistente no debe confundirse con las secuelas de casos graves cuyas causas son conocidas. Afecta a pacientes con síntomas que se prolongan incluso más de 12 semanas después de pasada la fase aguda de la Covid. "Es como si estuviéramos enfermos desde que nos contagiamos. Desde que enfermamos no hemos vuelto a nuestra vida normal", explica Beatriz Fernández, portavoz y coordinadora de la plataforma Long Covid Acts y afectada por esta patología.

El perfil del paciente es muy diferente al que ingresa en una UCI. La gran mayoría de los afectados por la Covid persistente son mujeres con una edad que ronda los 43 años y sin patologías previas conocidas y los síntomas más habituales son falta de aliento, fatiga y niebla mental.

El estigma de que no te crean

Quienes sufren este trastorno se quejan de que, a menudo, sus casos no se toman en serio y resulta difícil obtener un diagnóstico. Muchos profesionales sanitarios ignoran la existencia de esta patología y es frecuente que algunos de sus síntomas se confundan con los de otras, como la ansiedad.

Por ello, para ayudar a profesionales y afectados, la asociación Long Covid-ACTS y la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) han impulsado una extensa y completa guía clínica sobre la Covid persistente, en la que han participado profesionales de hasta 48 sociedades científicas.

"Según pasaban las semanas empezaba a tener cosas nuevas: erupciones, una faringitis que me duró casi tres meses, dolor de oídos, fatiga…"

"Todos los estudios lo confirman, no solo las encuestas nacionales. Se piensa que está entre un 10 y 15% de la totalidad de los casos de Covid", defiende Lorenzo Armenteros, médico y portavoz de la SEMG, que estima que "estaríamos entre 300.000 y 500.000" afectados solo en España.

"No se puede considerar una pandemia, pero sí es un problema importante de salud pública", añade el doctor Armenteros, que subraya que al no estar codificada como enfermedad en la mayor parte de España (solo lo está en Cataluña y Aragón) es difícil saber cuánta gente está afectada realmente.

"Cada vez vemos a más pacientes que nos dicen: 'Yo no estaba así, yo no era así, parece que he cambiado. Estos dolores de cabeza yo no los tenía y no los he dejado de tener desde que tuve la Covid', cuenta Armenteros.

Dado que no se conoce qué origina exactamente la patología, por ahora los tratamientos disponibles se centran en los síntomas y no a la causa. "Es como si cuando tenemos una neumonía tratáramos exclusivamente la tos porque no sabemos tratar la neumonía, cuando lo que beneficia es tratar la neumonía", explica Armenteros.

Se ha especulado que las vacunas pueden aliviar algunos síntomas a los pacientes de esta patología, pero se trata de perfiles muy concretos y beneficia a muy pocas personas, defiende Armenteros.

Una lista interminable de síntomas

"Me contagié en marzo de 2020. Tuve Covid leve, fiebre no demasiado alta, no mucha tos..." rememora Beatriz Fernández. "Según pasaban las semanas empezaba a tener cosas nuevas: erupciones, una faringitis que me duró casi tres meses, dolor de oídos, fatiga…".

"Estuve cuatro meses de baja y llegó un momento en el que al menos recuperé la voz. Con el paso del tiempo fue mejorando. Hay otros síntomas que sigo manteniendo, febrículas, gastrointestinales, neuropatía periférica…", continúa. "Hay un par de semanas que estoy bien, luego vuelvo a recaer", añade.

"Se convierte en un ir y venir de especialista en especialista. Es muy caótico. Es un reto tener la asistencia médica adecuada"

Fernández destaca que, a la complicación que supone vivir con Covid persistente, se suma tener que hacer frente a un laberinto burocrático para poder tratarse. "Vas de médico en médico. En Atención Primaria sí lo entienden, voy a Medicina Interna y tienes que explicar al médico y dependes mucho de la receptividad. Se convierte en un ir y venir de especialista en especialista. Es muy caótico, es un reto tener la asistencia médica adecuada".

Un gran reto para el Estado

La Covid persistente afecta en su mayoría a gente joven, que frecuentemente se encuentra en su plenitud física y laboral. Más del 70% de encuestados en un estudio de la SEMG manifestó sentir una discapacidad de moderada a grave a la hora de trabajar, atender a las cargas familiares o para disfrutar de su ocio y tiempo con amigos.

Este colectivo sufre una alta tasa de baja laboral y de pérdida de empleo. Además, el desconocimiento de la patología y su falta de codificación les supone más trabas a la hora de demostrar ante un juez su incapacidad. "Es una enfermedad nueva desconocida, estamos muy huérfanos", sintetiza Bea Fernández.

Por último, Fernández pide a los jóvenes y a la sociedad en su conjunto que no se relajen: "La media de edad es muy joven, estamos muy incapacitados cuando estamos en el punto culmen de nuestra vida", concluye.