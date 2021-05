Andalucía Management apuesta por las tecnologías disruptivas para afrontar los retos del futuro empresarial

Andalucía Management ha contado con la participación, entre otros, del economista jefe de Tressis, Daniel Lacalle; el experto en innovación e impacto social, Ángel Bonet; la fundadora y presidenta ejecutiva de Taldig, Elena Pisonero; el economista y escritor, Fernando Trías de Bes; el presidente de la zona ibérica de Schneider Electric, Josu Ugarte; la periodista y escritora, Marta García Aller; y la psicóloga y periodista, Irene Villa.

Durante el encuentro, además, se ha hecho entrega de los Premios Andalucía Management 2020, con los que se reconoce a las empresas andaluzas que diariamente ponen todo su esfuerzo en contribuir a una mejora socioeconómica de la comunidad autónoma.

En la ponencia de Daniel Lacalle, uno de los economistas más influyentes del panorama nacional, ha destacado que los retos de la economía española son los mismos que los de antes de la crisis: fortalecer la productividad, el mercado de trabajo, y atraer más inversión y capital.

"Con la actual política de los bancos centrales jamás hemos visto una mayor facilidad y mejores condiciones para invertir en digitalización. Hay una cantidad de dinero que se puede y debe aprovechar", ha apuntado.

También ha remarcado al final de su intervención que "sectores como el turismo, de gran importancia para la economía española, o la exportación, deberán replantearse su modelo de negocio para hacer frente a un futuro que ya no es lo que era".

Por su parte, Ángel Bonet ha reflexionado sobre los grandes retos y desafíos a los que se enfrenta la humanidad tras la crisis del COVID-19, un hecho histórico que nos ha obligado a replantearnos el actual modelo de vida y el modelo económico que hay detrás de ello.

En este contexto, el experto en innovación e impacto social ha considerado que las nuevas tecnologías disruptivas como la biotecnología, la Inteligencia Artificial, la Robótica o el 3D print, son elementos clave para afrontar los desafíos de futuro que ya están revolucionando muchos sectores de la economía mundial.

Por su parte, la fundadora y presidenta ejecutiva de Taldig Elena Pisonero, durante su ponencia Guía para una empresa 5.0 dio las claves para que las empresas se transformen en un mundo tan cambiante como el que vivimos y sepan ver con agilidad las oportunidades para crecer. Una de las lecturas que saca en claro de la realidad que estamos viviendo es que las empresas deben anticiparse para sacar ventaja.

"El COVID nos ha sacudido pero nos ha permitido visualizar cosas que antes no veíamos. Mi propuesta es elegir empresas 5.0 que estén por delante, creando lo que va a pasar y anticipándose a lo que va a ocurrir", ha comentado.

Otro de los ponentes, el economista y escritor Fernando Trías de Bes ha profundizado en la reactivación de la economía tras la Covid-19 a través de la bautizada por el autor como La solución Nash, que consta de dos medidas: la compra de tiempo por parte del Estado y la orquestación entre agentes económicos. El ponente se ha mostrado esperanzado por los datos que ofrecen motivos para ser optimistas.

"Se ha dramatizado mucho, pero las empresas han estado reaccionando y el PIB incluso ha crecido. La recuperación será rápida si se protege el tejido productivo que está parado, pero no destruido", ha destacado.

MESA DE REFLEXIÓN

La undécima edición de Andalucía Management ha incluido la celebración de una mesa de reflexión titulada 'La gestión de lo imposible', en la que el presidente de la zona ibérica de Schneider Electric, Josu Ugarte, y la periodista y escritora Marta García Aller, han debatido sobre cómo es convivir con la incertidumbre.

Durante el diálogo se ha hablado sobre cómo las empresas están llenas de circunstancias que se escapan de nuestro control, como lo ocurrido en estos meses a causa de la pandemia mundial. Una nueva realidad que ha provocado que las compañías se replanteen qué factores humanos son claves en las organizaciones.

El congreso ha finalizado con la charla Las barreras las pones tú de la psicóloga y periodista Irene Villa, quien reflexionó sobre la importancia de la actitud de las personas para enfrentarse a cualquier reto y no poner el foco en la dimensión del problema o la dificultad.

En el caso del ámbito empresarial, la ponente tiene claro que el ser humano debe estar en el centro de las prioridades de la empresa. "Con voluntad, optimismo y esperanza no hay nada que el ser humano se proponga y no consiga. La mayoría de los problemas no están en el exterior, sino dentro de cada uno de nosotros", ha afirmado la ponente. La conferencia estuvo llena de intensidad y la emoción y actitud positiva se transmitió a todos los asistentes al encuentro.

GALARDONES

En la primera parte del encuentro se ha celebrado la entrega de los Premios Andalucía Management 2020, que reconocen a las empresas que diariamente ponen todo su esfuerzo en contribuir a una mejora socioeconómica de la comunidad autónoma a través de aspectos como la innovación, la continuidad de la empresa familiar, el avance y el desarrollo tecnológico.

En su décima edición, las empresas Grupo ITURRI, Silbon y Grupo Alvic fueron premiadas por su labor desarrollada en las modalidades Empresa Familiar, Responsabilidad Social Empresarial y Desarrollo Empresarial, respectivamente.