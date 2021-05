Los duques de Cambridge, Guillermo y Kate, estrenan su propio canal de YouTube

Ellos mismos lo han reconocido: esto tendría que haber llegado hace mucho tiempo. Porque ahora parece que van con años (o décadas incluso) de retraso y que lo hacen solo para que la popularidad de la monarquía no decaiga, pero el caso es que se ha producido: los duques de Cambridge ya tienen canal de YouTube propio.

Este miércoles 5 de mayo el príncipe Guillermo y Kate Middleton hacían su estreno en la ya más que común -está instalada en nuestra vida como algo natural- web de vídeos. Su recién lanzado canal, además, tiene un nombre inconfundible: The Duke and Duchess of Cambridge.

La renovación se produce, eso sí, con la idea de modernizar a la familia real británica, dado que ni el príncipe Carlos y Camila de Cornualles ni la reina Isabel II -ni siquiera el hermano del heredero y su esposa, los duques de Sussex- poseen esta herramienta.

Y lo cierto es que para tener menos de 24 horas, no les está yendo nada mal en la plataforma, pues ya han alcanzado ni más ni menos que 227.000 suscriptores en apenas dos vídeos, siendo el primero de ellos el más comentado por la frase lógica con el que han anunciado su andadura.

"Mejor tarde que nunca", han escrito en su cuenta oficial de Instagram, donde tienen cerca de 13 millones de seguidores, para descubrir su nueva faceta youtuber en la que el príncipe Guillermo le explica a Kate: "Por cierto, tienes que tener mucho cuidado con lo que dices ahora porque esta gente lo está grabando todo". "¡Lo sé!", dice la duquesa, algo nerviosa.

Acto seguido comienza un montaje con algunos de los momentos más cómplices entre ellos y de las visitas oficiales que han hecho tanto a otros países como actos en Reino Unido con distintas asociaciones o entrevistas que han realizado (como la vez que hablaron con el naturalista David Attenborough). En un día, el vídeo ha sido visualizado 1.208.000 veces.

El segundo vídeo, que también sirve de promoción al libro de fotografías que ha lanzado Kate Middleton con fines benéficos (de hecho, comparten título, Hold Still, que se podría traducir por "Estáte quieto"), es una serie de conversaciones telefónicas con algunos de los participantes retratados.

Las conversaciones tuvieron lugar el pasado otoño con los cien finalistas del proyecto, que compartieron con la duquesa sus sensaciones y experiencias durante el aislamiento que se produjo en Reino Unido debido a la pandemia del coronavirus.

De esta manera, la casa real británica se suma a YouTube, una plataforma que ya usan otras casas reales como la noruega, la holandesa o la española, si bien los reyes Felipe VI y Letizia utilizan la web para subir sobre todo vídeos de corte institucional de las actividades y actos en los que participan.