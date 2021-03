Kate Middleton publica su primer libro de fotografías para ayudar contra la pandemia

Desde hace mucho tiempo, una de las pasiones de Kate Middleton ha sido la fotografía. Lo sabe su familia, ya que varios de los regalos que le han hecho estos años tienen que ver con ello, y sobre todo sus hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis, ya que suelen ser los modelos para sus flashes.

Pero la duquesa de Cambridge ha decidido ahora utilizar esa afición para un fin mayor. No solo porque haya querido crear arte dentro de un contexto como es el de la pandemia mundial del coronavirus, el cual es el objeto principal de sus retratos, sino porque todo lo que recaude el proyecto será destinado a fines benéficos.

La esposa del príncipe Guillermo no puede estar más emocionada con Hold Still [traducible por "Quédate quieto"], que es como se titula su primer libro de fotografías, y que saldrá a la venta el próximo mes de mayo, el día 7, por ahora solo en Reino Unido.. Y en este caso sus modelos no han sido los más pequeños de la casa.

Kate Middleton ha decidido utilizar su buen ojo para los encuadres y las iluminaciones con un seguimiento muy personal de la resistencia de los servicios sanitarios durante los peores meses de la crisis en país anglosajón y ella misma se ha encargado de explicarlo en sus redes sociales con una imagen en la que sale muy sonriente, mirando al sol de cara y con su cámara en la mano.

"Cuando volvamos la vista atrás hacia la pandemia del Covid-19 en las décadas futuras, pensaremos en todos los desafíos a los que nos enfrentamos: aquellos seres queridos que perdimos, el confinamiento prolongado de nuestras familias y amigos y la presión que cargamos sobre nuestros trabajadores clave", comienza el texto.

"Pero también recordaremos los aspectos más positivos: aquellos increíbles actos de bondad, la ayuda y la heroicidad que surgieron de todos los ámbitos de la vida y cómo juntos nos conseguimos adaptar a una nueva normalidad", añade la duquesa.

Afirma que con su libro quería "utilizar el poder de la fotografía para crear un registro perenne" de todas las experiencias de estos días, es decir, "capturar las historias más personales y documentar los momentos de mayor importancia para las familias y sus comunidades" mientras sucedía alrededor la pandemia.

Asimismo, desde la cuenta del Palacio de Kensington se ha hecho un unboxing [filmar el desembalaje de algo que te acaba de llegar] del libro para que sus seguidores lo pudiesen ver, ya que se trata de un primer prototipo que sirve de promoción.

"En este nuevo libro se reúnen los últimos 100 retratos del proyecto Hold Still, que proporcionan un registro único de nuestras experiencias, tanto compartidas como individuales, de la primera cuarentena en el Reino Unido. Los fondos recaudados con la venta del libro se dividirán entre la organización benéfica sobre salud mental, Mind, y la National Portrait Gallery", ha dicho.