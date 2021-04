Belén Esteban se ha convertido en empresaria y ha lanzado su propia marca de alimentación: Sabores de la Esteban. Ya se pueden encontrar en El Corte Inglés y Carrefour los botes de gazpacho y salmorejo hechos con la receta de la madre de la colaboradora, productos que están teniendo mucho éxito y gustando, aunque parece que no a todos.

Ángela Portero ha querido enviarle un 'recadito' a la ex de Jesulín a cuenta de su nueva aventura profesional, y el motivo no fue otro que el juicio que tuvieron y que terminó con una multa de 10.000 euros que la de Paracuellos ha de pagar a la periodista.

Por ello, este martes, después de que Ya es mediodía hablase de la marca Sabores de la Esteban, el colaborador Miguel Ángel Nicolás, con mucha ironía, le ofreció un vasito de gazpacho a Portero, y ella aprovechó para lanzar un zasca a la 'Princesa del pueblo'.

"No, gracias, a mí no me gusta el gazpacho envasado, me gusta el mío", respondió. "Yo espero que le vaya muy bien y que me pague", añadió muy tajante.