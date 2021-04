Este miércoles, se confirmó que Belén Esteban se había embarcado en un nuevo proyecto empresarial ajeno a Sálvame, y es que la 'Princesa del Pueblo' ha creado su propia marca de alimentación, Sabores de la Esteban.

"No quiero dejar la tele, pero hay que pensar en el futuro", asegura la tertuliana sobre esta empresa, fruto de "muchos meses de trabajo" y algo que espera que tenga éxito y pueda legar a su hija.

Y precisamente ella, Andrea Janeiro, no ha faltado este viernes en la presentación pública de Sabores de la Esteban. Y, junto a ella, también ha estado Miguel Marcos, marido de la de Paracuellos, quien ha posado junto a la protagonista frente a las cámaras.

La colaboradora de Sálvame ha organizado esta rueda de prensa en el museo Chicote de la Gran Vía de Madrid, donde ha aparecido vestida y peinada por su compañero y amigo Manuel Zamorano.

Plenamente agradecida a su familia por el apoyo -pues incluso su madre se convirtió en la protagonista de la promoción de su salmorejo y su gazpacho-, Belén Esteban se ha emocionado al hablar de su proyecto, el cual supone un cambio drástico en su vida profesional.

"Sabéis que no me gusta hablar de mi hija, pero le he pedido que estuviera acompañándome. Me ha apoyado mucho y me ha asesorado con las redes sociales, un tema en el que, la verdad, soy muy torpe", se ha sincerado la tertuliana. Tampoco le han faltado palabras para su marido, Miguel, de quien ha dicho que es un "gran responsable de que este proyecto salga adelante", pues ha estado en constante contacto con empresarios para apoyarla en el proyecto.

Tal y como comparte la propia Belén Esteban en sus redes sociales, parece que sus gazpachos y salmorejos, disponibles de momento en El Corte Inglés y Carrefour, están teniendo muy buena acogida y espera que sean un éxito. Además, la 'Princesa del Pueblo' ya está trabajando en otros productos como cremas de verduras.