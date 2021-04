El número de inmunizados en Cataluña ya supera al total de contagiados desde el inicio de la pandemia

Por primera vez, Cataluña ya puede decir que tiene más ciudadanos con la pauta completa de la vacuna contra el coronavirus que personas contagiadas desde el inicio de la pandemia. Este martes, se han contabilizado 635.951 personas inmunizadas (con las dos dosis, o con una en el caso de Janssen) frente a los 595.698 casos positivos confirmados desde que se empezaron a contabilizar hace más de un año.

En cuanto a las personas que han recibido una primera dosis, Cataluña ha administrado dosis a 1.740.611 personas desde el inicio de la campaña de vacunación. Si a esto sumamos la población que ya ha pasado la enfermedad (sabiendo que los anticuerpos perduran un mínimo de ocho meses), se podría decir que el 28% de la población catalana tiene a día de hoy un cierto grado de protección frente al virus. Esto son unos 2,2 millones de personas parcialmente inmunizadas aproximadamente, de los 7 millones de población total.

Así mismo, este lunes ha llegado la mayor remesa semanal de vacunas a Cataluña hasta la fecha: 327.900 dosis. De estas, 280.800 son de Pfizer, 30.200 de Moderna y 16.900 de Astrazeneca. Este miércoles también está previsto que lleguen las de Janssen, aunque Salud lamenta que "de un día para el otro" les han avisado de recibirán la mitad de las que les prometieron: 20.700 dosis.

No obstante, y aunque estas cifras parezcan atractivas, el secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon ha matizado este martes que no se trata de ningún “punto de inflexión”, y ha recordado que, aunque la pandemia lleva días “estancada”, no hay que “bajar la guardia”. A día de hoy, Catauña tiene una media de 10.500 nuevos infectados semanales, y hay 500 personas ingresadas en las UCI por coronavirus.

“La vacunación, o es global, o no será efectiva”

Igualmente, Argimon augura un futuro optimista: “En las próximas seis u ocho semanas esperamos cambios importantes gracias a la vacunación e ir hacia una vida más normal”, ha dicho. En este sentido, el doctor ha reiterado la importancia de que todo el mundo se vacune para que la vuelta a la normalidad pueda hacerse realidad: “La vacunación, o es global, o no será efectiva”, ha aseverado.

Este concepto de “vacunación global” no solo hace referencia a la población catalana, española o europea. Sino también a la de todo el planeta, y apela a la generosidad de los países para hacer llegar las dosis a todo el mundo: “Esto es una pandemia mundial y Europa tendrá que ser solidaria con la vacunación”, ha declarado Argimon.

Sobre la vacunación en niños y adolescentes, la doctora Carmen Cabezas, subdirectora general de Promoción de la Salud, ha explicado que Pfizer ya tiene “muy avanzado” un estudio de su vacuna con menores de 12 a 15 años, y ha augurado que próximamente "podría ampliarse" su uso para estas edades.

Argimon pide más control de fronteras

De la variante de Covid-19 de la India, el doctor Argimon ha apuntado que todavía “no conocemos si se transmite más o si causa una enfermedad más grave”, debido a la escasa información científica disponible. Pero ha señalado que es necesario “un control de fronteras un poco más estricto”, como el que están haciendo otros países, como el Reino Unido, donde los residentes que vuelven de la India cumplen una cuarentena “muy estricta” en hoteles designados para ello.

“Creo que aquí un control de fronteras es cada vez más relevante. No nos la podemos jugar a que nos entre una variante que pueda escapar de la vacuna, y no tiene por qué ser de la India”, ha dicho.

En cuanto a la resolución judicial que obliga a la Generalitat a vacunar en los próximos 10 días a 4.500 policías nacionales y guardias civiles para equipararlos a los mossos, Argimon ha opinado, visiblemente indignado, que es “ridícula” y, desde el punto de vista científico, “poco rigurosa y poco seria”. Así mismo, ha explicado que los Bomberos de la Generalitat también pidieron vacunarse, pero que este caso no se ha "politizado ni judicializado" como el otro.