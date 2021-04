Las comunidades, a la espera de que el Gobierno decida sobre la segunda dosis de AstraZeneca y el aforo en eventos

Los ministros de Sanidad y de Política Territorial, Carolina Darias y Miquel Iceta, volverán a reunirse este miércoles con los consejeros autonómicos en el Consejo Interterritorial de Sanidad para analizar la evolución del coronavirus y la marcha de la vacunación, y que tiene otros dos asuntos pendientes de decisión que las comunidades esperan especialmente. Se trata, por una parte, de un acuerdo sobre qué aforo permitir en eventos culturales o deportivos y por otra, qué hacer con las personas menores de 60 años que han recibido una primera dosis de AstraZeneca y a los que, de momento, no se les suministrará la segunda de esta misma marca.

De las dos, la que aparece como más próxima es la relativa a los aforos de eventos masivos, culturales y deportivos, que podría tomarse en una nueva reunión de la Comisión de Salud Pública. Este martes se ha reunido para acordar medidas relativas a la celebración de la EBAU pero no han concluido nada sobre los aforos de los eventos masivos.

La decisión tiene que ver por ejemplo, con la vuelta del público a los estadios de fútbol, que en algunos casos dejan de ser económicamente rentables si los asistentes tienen que guardar una distancia de seguridad de entre 1,5 y dos metros, como dicta la ley.

El empresario que gestiona la plaza de toros de la Maestranza de Sevilla abrió hace unas semanas este debate al negarse a programar la temporada de 2021 si no se le permitía reducir esa distancia, y de momento la Comisión de Sanidad Pública no ha llegado a una conclusión en torno a una cuestión que no solo afecta a los toros, también a otros eventos culturales y de tipo deportivo considerados "masivos".

Los directores generales de Sanidad del Ministerio y las comunidades ya abordaron esta cuestión la semana pasada pero no llegaron a un acuerdo, que entonces se apuntó a que podría llegar este miércoles. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad no confirma que vaya a haber una nueva reunión de la Comisión de Salud Pública que, por otra parte, no tiene convocatorias fijas y puede reunirse en cualquier momento.

Este martes, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no ha sido mucho más explícita en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Se ha limitado a decir que "se está trabajando" y "revisando" en materia deportiva y cultural de celebración de eventos masivos.

"Todas estas cuestiones que estaban pendientes de que los niveles de vacunación llegaran a un determinado umbral para poder celebrar con una cierta seguridad actos con una presencia ya de un público con número superior al que se viene celebrando en estos meses de pandemia. Cuando la Comisión de Salud Pública y el ministerio así lo determinen se trasladará", ha señalado Montero sin dar más pistas.

Segunda dosis tras AstraZeneca

Por otra parte, fuentes autonómicas apuntan a que la decisión realmente "pendiente" es determinar qué se va a hacer con las personas que han recibido ya una primera dosis de AstraZeneca y que, al tener menos de 60 años, de momento no recibirán una segunda de esta misma marca.

Aquí el acuerdo aparece más lejano, porque el Ministerio de Sanidad está a la espera de conocer las conclusiones del ensayo clínico que está llevando a cabo el Instituto de Salud Carlos III para determinar si, como cree de partida, que es adecuado inocularles una segunda dosis de Pfizer.

La investigación acaba de empezar, todavía se está reclutando a los voluntarios que participarán en ella y, aunque ya se han empezado a poner segundas dosis de Pfizer a los que ya están alistados, no se esperan resultados hasta mediados de mayo como pronto.