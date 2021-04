Los temporeros procesados por alentar un motín en el IFAB de Albacete niegan los hechos

Los acusados han asegurado que tan solo intentaron hablar con los agentes de policía para trasladar las condiciones en las que se encontraban.

"Habló mucho con la policía pero no los amenazó ni nada más. Intentó hablar con la policía porque había gente contaminada y gente que no y no tenían de comer suficiente" ha señalado la traductora de uno de los acusados, que ha asegurado que había dos grupos: uno más violento,cuyos integrantes sí que llegaron a lanzar piedras y un segundo más pacífico, donde se encontraba él.

Los cuatro procesados han negado que usaran sus herramientas para amenazar a la policía. Uno de ellos ha alegado que llevaba tres bolsas de plástico y en una de ellas, unas tijeras de podar para cortar las cebollas. Las tijeras cortaron la bolsa y asomaron, pero en ningún momento las usó para amenazar a la policía" ha explicado el intérprete de otro de los temporeros.