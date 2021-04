El candidato socialista a las elecciones de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, considera que el debate electoral de la Cadena SER de este viernes "ha cambiado todo en el panorama de las elecciones" de la Comunidad de Madrid del próximo 4 de mayo.

La campaña de las elecciones madrileñas ha alcanzado este viernes un nuevo pico de tensión después de que Pablo Iglesias (Unidas Podemos), y más tarde Ángel Gabilondo (PSOE) y Mónica García (Más Madrid), abandonaran el debate electoral que se celebraba en la Cadena SER una vez que Rocío Monasterio (Vox) pusiera en duda la veracidad de las cartas amenazantes recibidas por Iglesias.

"Hemos asistido a la exaltación de valores antidemocráticos, fascistas y que ponían en duda la democracia", ha dicho en un acto electoral celebrado en una plaza del distrito de Carabanchel, en el que ha intervenido también Isabel Celaá y Fernando Grande-Marlaska, ministros del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Si me presento", ha continuado Gabilondo, "es para defender la democracia y sus valores para todos sin excepciones", y ha apelado "a todos los socialistas, a los progresistas y demócratas, es imprescindible que vayamos a votar según nuestros principios, valores. Vayamos a votar".

"La ultraderecha no reconoce al diferente, que somos diversos y queremos vivir una vida digna y con justicia. Ellos no tienen más derechos que nosotros ni son mejores que nosotros". Y por eso, el candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha insistido en que a la ultraderecha "tenemos que ganarles a votos en las urnas" para "que no estén en el poder" porque "se trata de la democracia".

Ha asegurado que "hoy todos los demócratas nos llamamos Fernando, María y Pablo" en referencia al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, a la directora de la Guardia Civil, María Gámez, y al candidato de Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias.

Los tres han recibido amenazas de muerte y Vox se ha negado a condenar "explícitamente" la violencia "concreta como acto criminal", no sirven "declaraciones globales", ha remarcado Gabilondo.