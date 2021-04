Pablo Iglesias: "Si me ponen una bomba o me saltan un pie, dirán que me aprovecho"

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, denunció este viernes ante la Policía las amenazas de muerte que recibió el jueves y ha señalado que, las dudas vertidas por Vox y su rechazo a condenarlas, evidencia responde a su estrategia de "deshumanización que es el calco de lo que hacían los nazis en los años 30".

Así lo ha indicado tras interponer una denuncia en la Comisaría del Congreso por el envío de una carta con balas y amenazas de muerte contra él y miembros de su familia, y después de abandonar el debate organizado por la Cadena Ser, una vez que la cabeza de lista de Vox, Rocío Monasterio, se haya reafirmado en que no cree sus amenazas de muerte y decirle "que se largue".

"¿Si un día me pegan un tiro, me ponen una bomba o me saltan un pie, dirán que me aprovecho de que ponen una bomba o pierdo un pie o una mano para la campaña? Han amenazado a mi padre, a mi padre, a mi pareja y a mí", criticó ante los medios después de imponer la denuncia.

"Lo único que he pedido a la candidata de Vox es que se retractara de esas declaraciones en que ponía en duda la veracidad de esas amenazas y que decía que nos hemos inventado", ha subrayado para explicar que trasladó a la cadena que si Vox permanecían en el debate, él lo abandonaba.

"Ya se ha normalizado y blanqueado demasiado a la extrema derecha, que es el mayor peligro para la democracia. He presentado una denuncia en comisaría y espero que haya una respuesta judicial y que se produzcan detenciones, pero esto tiene que tener una respuesta ciudadana y democrática en las urnas", ha trasladado en una comparecencia en las inmediaciones de la Cámara Baja junto a miembros de su candidatura y diputados de Unidas Podemos.

En consecuencia, ha insistido en que "ya era hora" de que "alguien hiciera esto" para terminar con el "blanqueamiento mediático de la ultraderecha" y una fuerza política que es "un peligro", dado que en "democracia las amenazas de muerte no son aceptables ni dudar de cuando se producen".