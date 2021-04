Las PCR que tendrán que presentar los europeos que no estén vacunados ni hayan pasado la Covid para viajar entre países de la UE deben ser gratuitas. Así lo exigirá el Parlamento Europeo en su propuesta para regular el certificado verde digital, el llamado 'pasaporte Covid', con el que la UE quiere "restaurar" el Espacio Schengen este verano, permitiendo que sus ciudadanos viajen entre países como ocurría antes de la pandemia.

El formato definitivo de este documento se negociará, a partir de la semana que viene, entre la eurocámara y el Consejo Europeo -los gobiernos nacionales-, que deberán alcanzar un acuerdo sobre el funcionamiento del certificado verde digital. Para empezar, el Parlamento quiere cambiar su nombre y denominarlo "certificado anticovid", para que sea más comprensible para los ciudadanos, dice Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado socialista y 'negociador en jefe' de la Eurocámara con el Consejo. Es el ponente principal de la posición común que ultima el Parlamento Europeo y que verá la luz en el Pleno de la semana que viene. Después, la negociación con el Consejo se desarrollará a lo largo de mayo, en un procedimiento de urgencia para que el certificado esté listo en junio y pueda entrar en vigor a final de ese mes.

A falta de los últimos flecos, una de las exigencias es que las PCR para viajar de entre países de la UE sean gratuitas. Esta prueba es una de las tres vías de acceso al 'pasaporte Covid'. Las otras son estar vacunado o tener anticuerpos. A diferencia la vacunación, que es gratuita, y a falta de determinar cómo se acreditará que se tienen anticuerpos, las PCR cuestan actualmente unos 100 euros en los laboratorios privados en España, y en fechas señaladas como la pasada Navidad llegaron a subir hasta los 150 o 160 euros.

Con los precios actuales, López Aguilar afirma que las PCR tienen un "carácter discriminatorio" y que uno de los principios del 'pasaporte Covid' es precisamente, que no pueda discriminarse a los europeos para que todos puedan viajar por la UE. Se trata de una propuesta de máximos de cara una negociación que, según López Aguilar, será "a cara de perro" con el Consejo y en la que, por lo menos, se espera conseguir que estas pruebas sean "más asequibles", señalan fuentes de Ciudadanos en el Parlamento Europeo.

Eliminar restricciones y cuarentenas

El Parlamento Europeo quiere también acabar con la posibilidad de que los gobiernos europeos establezcan restricciones adicionales a los viajeros, más allá del 'pasaporte Covid'. La Cámara tratará de hacer valer la propuesta inicial de la Comisión que, al contrario de lo que acordaron entre ellos los Estados miembros la semana pasada, pide que un país no pueda exigir, por ejemplo, que otro europeo que llega a su territorio con un certificado tenga que guardar una cuarentena.

Según explica López Aguilar, el Parlamento Europeo también exigirá que la información de los ciudadanos relativa a si están vacunados, tienen anticuerpos o una PCR negativa no se conserve en ninguna base de datos central europea y que, en su lugar, sea custodiada por el país emisor del certificado. Por ejemplo, las autoridades sanitarias españolas.

"Queremos que se cumpla el estándar europeo de protección de datos, que [el certificado] no sea intrusivo ni discriminatorio, que no contribuya a hacer perfiles de los europeos", explica el eurodiputado, que añade que el objetivo es que "los datos no puedan utilizarse más que para atravesar fronteras" y no puedan suponer una barrera "para entrar en un bar, en un teatro...".

La polémica de Sputnik

Otra de las cuestiones sobre las que no hay una posición fija -tampoco entre los Estados miembro- es sobre si una persona inmunizada con una vacuna no autorizada en la UE puede acceder a un documento que le permita vivjar sus países. Por ser la más controvertida y la que ya se inocula en un país europeo, Hungría, esta medida tiene que ver con la vacuna rusa, la Sputnik V.

A pocos días del Pleno en el que la Eurocámara tiene que aprobar la postura con la que negociará con el Consejo, López Aguilar afirma que "la respuesta es no", es decir, estar vacunado con Sputnik no permitirá acceder al pasaporte para viajar por la UE. Aunque esta medida podría cambiar, porque la Agencia Europea del Medicamento (EMA) está evaluando el suero ruso y, si hubiera una autorización antes de que entre en vigor el 'pasaporte Covid', sí podría permitirse.

Otra de las modificaciones que quiere introducir la Eurocámara busca dejar claro que el 'pasaporte Covid' y los requisitos que deben cumplir los ciudadanos para poder viajar entre países deben tener una vigencia determinada. Propondrá que sea de un año -es decir, expiraría en junio de 2022– y que a los nueve meses de su entrada en vigor la Comisión Europea evalúe su eficacia para que, si es necesario, la Eurocámara pueda renovar su régimen jurídico.