Arturo Valls como un presentador que acaba en la cárcel por hacer un chiste, entre las novedades de Atresplayer

La plataforma de series y contenidos online de Atresmedia, Atresplayer Premium lleva un año y ocho meses en marcha y según sus responsables están ya "por encima de los 400.000 suscriptores y con proyectos que están llegando muy lejos". Hoy mismo han presentado las novedades que llegarán pronto a esa plataforma, que son "productos de autor, que nacen de lo local pero que viajan bien fuera de nuestras fronteras".

Entre los contenidos más esperados está el concurso Drag Race, de "estreno muy pronto". En palabras de Carmen Ferreiro, directora de Programas de Entretenimiento de Atresmedia, se trata de "un gran formato internacional y faltaba la versión española, presentada por Supreme Deluxe, la mejor drag de España".

Y es que en el concurso "diez reinas [Drag Queens] van a sorprender por su humanidad y por su talento, por su creatividad y su sentido del humor", según avanzaba Ferreiro.

A Atresplayer Premiun llegarán en los próximos meses sobre todo muchas series, como La novia gitana, la adaptación de las novelas de Carmen Mola, que dirigirá Paco Cabezas, que definió el género como "policiaco oscuro".

La ruta es una serie que hablará sobre la denostada ruta del bacalao de los años 90. "La esencia de la serie es darle un poco de luz a una escena que ha sido maltratada, nos quedamos con una mala imagen, cuando es una escena contracultural, que tenía mucho más que fiestas en parkings, tenía moda, diseño, libertad, era la movida valenciana", explican sus creadores.

La ficción mostrará a un grupo de amigos a lo largo de 12 años en la conocida ruta valenciana.

Los Javis vuelven como productores ejecutivos con Cardo, una serie creada por dos mujeres, Ana Rujas (que además la protagoniza) y Claudia Costafreda. Cuenta la historia de María, una chica que a los 30 años se da cuenta de que "tiene poco que ofrecer al mundo y muchas expectativas que se tienen sobre ella y que se supone que tiene que cumplir".

Ya se está rodando la segunda temporada de la trepidante y provocadora Toy Boy, producida por Plano a Plano, con una nueva tanda de capítulos en la que se mostrará la vertiente menos glamourosa de los

Imagen de 'Toy Boy', la nueva serie de Antena 3 ATRESMEDIA

Los protegidos regresa después de años de ausencia, entre otros con los intérpretes Luis Fernández y Ana Fernández de nuevo en la piel de Culebra y Chispitas. Eso sí, con novedades. "Igual no hay guantes, he pasado de Chispitas a Sandra, he evolucionado", hacer ver Ana Fernández.

La serie llega con "efectos especiales increíbles, una serie más grande, pero con el espíritu de la serie original", según los responsables del canal. Y es que "nos quedamos con ganas de una cuarta temporada y por fin nos la han brindado", hacía ver Luis Fernández.

Las novelas son una fuente inagotable de ideas para desarrollar en formato audiovisual y es el caso de la adaptación de La edad de la ira, serie homónima a la novela de Nando López, finalista del premio Nadal en 2010.

Lectura aconsejada en muchos institutos de España, esta historia gira en torno a un grupo de adolescentes a uno de los cuales le acusan de la muerte de su padre. En torno a él se van descubriendo los porqués de ese asesinato y se ven perfiles de esos adolescentes y de su contexto educativo, a la par que se abre un debate sobre qué tipo de educación están recibiendo.

Entre las series que regresan están Luimelia, que rueda ya su cuarta temporada con un crecimiento notable, pues los capítulos han pasado de durar 10 minutos, a los 30 actuales, además de incorporar y valorizar muchos personajes secundarios.

Ana Milán también contará más pasajes de su vida en la segunda temporada de By Ana Milán.

Una de las grandes novedades es Dos años y un día, una serie producida y protagonizada por Arturo Valls.

Según él mismo explicó, cuenta la historia de "Carlos, un presentador de televisión que lleva más de una década de éxito, pero que tiene mala suerte y dando un pregón en un pueblo de Andalucía hace una broma y le demandan por un delito contra los sentimientos religiosos y acaba en la cárcel dos años y un día".

"En la cárcel monta un grupo de teatro con los presos y tiene una relación muy especial con la directora de la prisión, que estuvo concursando con él hace años, pero que al descubrir que no la recuerda se convierte en un infierno", explica el presentador.

También se ha adelantado el regreso de Pongamos que hablo de… con Iñaki López, una serie documental que aborda la vida y la historia de personajes icónicos contemporáneos.