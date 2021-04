Javier Calvo responde a las críticas por su participación en 'Drag Race': "Luego necesitaréis más memes de mis series"

A principios de marzo, Atresmedia anunció el jurado de Drag Race España y, para decepción de algunos, los Javis eran unos de ellos, junto a la diseñadora Ana Locking.

Cuando se confirmó la versión española de RuPaul's Drag Race surgieron amores y odios hacia muchos nombres, entre ellos, los Javis. Muchos consideraban que eran los rostros perfectos, pero otros consideraban que, tras Mask Singer, tenían presencia ya en demasiados programas.

Aun así, Atresmedia hizo oídos sordos a los comentarios y los eligió para ser jurado del talent que presentará Supremme de Luxe. Sin embargo, tras más de un mes oyendo comentarios, Javier Calvo se ha pronunciado finalmente sobre estas críticas.

Es que en serio imaginad que de verdad me hundís, y entonces QUÉ? QUIÉN OS DA CONTENIDO??? — Javier Calvo 🏳️‍🌈 (@javviercalvo) April 15, 2021

El creador de Paquita Salas publicó una foto de su posado oficial en Drag Race España para destacar su sorprendente look con falta y medias de rejilla. Algunos tuiteros utilizaron la misma expresión para describir su participación: "hasta en la sopa".

Por ello, este miércoles, el actor de Física o química respondió harto de estos mensajes: "Ay, dejad de insultarme que me he pasado toda la puta mañana en Twitter y no he escrito nada y luego necesitaréis más memes de mis series para seguir insultando".

"Es que en serio, imaginad que de verdad me hundís. ¿Entonces qué? ¿Quién os da contenido?", preguntó irónicamente por la cantidad de memes que se usan en las redes sobre Paquita Salas.

ahora en serio, cómo no voy a estar hasta en la sopa si soy un fideo pic.twitter.com/i7qx9xcTSX — Javier Calvo 🏳️‍🌈 (@javviercalvo) April 15, 2021

Además, Javier Calvo quiso ir más allá y hacer un chiste con lo de "hasta en la sopa". "Ahora en serio, ¿cómo no voy a estar hasta en la sopa si soy un fideo?", bromeó con una foto suya sin camiseta.

las dos respuestas son correctas pic.twitter.com/ThosYmWg2O — Javier Calvo 🏳️‍🌈 (@javviercalvo) April 15, 2021

El guionista fue más allá y demostró que, en realidad, las críticas no le afectan. "Las dos respuestas son correctas", tuiteó junto a una captura en la que mostraba las reacciones de dos usuarios diferentes, uno que decía que su look era "icónico" y otro que decía que era "horrible".