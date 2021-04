Miguel Bosé se ha convertido durante estos meses de pandemia en una de las voces más reconocidas de los que se consideran negacionistas de la Covid-19. El cantante ha realizado varias polémicas declaraciones durante este último año por las que ha sido condenado por la opinión pública. Por ello, su última entrevista concedida a Jordi Évole ha despertado una gran expectación.

Los colaboradores de Espejo público han analizado este lunes la entrevista cuando la presentadora ha estallado contra el cantante. El programa de Antena 3 ha intentado poner en tela de juicio la condición de negacionista de Miguel Bosé y, para ello, ha mostrado unas imágenes en las que el protagonista pedía ayuda para una vacuna contra el SIDA.

La periodista catalana ha recordado unas declaraciones en las que el cantante pedía más fondos para la investigación de la vacuna, lo que desmontaría la posición que ha defendido el artista en el programa de Évole contra las vacunas y, en concreto, las que se están comercializando contra el coronavirus.

"A mí me indigna esto, de verdad. No hay derecho. Para los que hemos estado en la batalla de conseguir fondos para lograr la vacuna contra el SIDA, y yo me he implicado personalmente. Y él ha sido la cara más visible de esa batalla. Yo me siento estafada por Miguel Bosé", ha comentado Griso. La comunicadora ha explicado que se siente así porque ella misma ha entrevistado al artista en su programa cuando pedía fondos.

"Además, si no le dedicabas un amplio espacio decía 'hombre Susanna, por favor, no me cambies de tema'. Cuando puedo decir que la última vez que le entrevisté me enfadé muchísimo con él y me afeó que le preguntara por el panorama político. Y ahora dice que la vacuna no la quiere, que no la necesita y no es la solución. Es pura incoherencia. Es una estafa", ha sentenciado la presentadora.

Miguel Bosé ha hecho referencia a este tema en el programa de laSexta, alegando que ahora ha cambiado de opinión sobre las vacunas porque tiene más información al respecto. "Hoy en día estaría activo contra una cura contra el SIDA pero no creo en las vacunas, no son la solución. Quiero una vacuna contra el SIDA, y venganza porque he perdido millones de amigos", explicaba el cantante.