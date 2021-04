El Partido Popular de la Comunidad de Madrid ha anunciado este domingo que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Madrid que ha anulado la inclusión del exportavoz de Cs en la Comunidad Valenciana, Toni Cantó, y del exalcalde de Toledo, Agustín Conde, en la lista electoral de los populares a los comiciones del 4-M.

🔴 Ante la decisión de la Justicia de anular las candidaturas de Toni Cantó y Agustín Conde de la lista de @IdiazAyuso, anunciamos nuestro recurso ante el Tribunal Constitucional.



El PSOE quiere ganar en los tribunales lo que las urnas le van a negar. Seguimos. — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) April 11, 2021

De acuerdo con la sentencia conocida este domingo, el PP tiene dos días para presentar ese recurso ante el tribunal de garantías.

También el propio Cantó ha reaccionado ya a la decisión que le aparta de la carrera al 4-M. "El PSOE ya intentó que los madrileños no votaran este 4-M. Ahora trata de excluirme de la lista de Isabel Díaz Ayuso. Mi compromiso es por la libertad. Esté en la lista o no, me dejaré hasta el último aliento. Ahora más que nunca. Socialismo o Libertad" ha escrito en redes sociales minutos después de conocerse la noticia.

También Cs, la formación en la que militaba Cantó hasta hace unas semanas, ha reaccionado a la sentencia sobre a decisión judicial sobre su exportavoz y Agustín Conde, que llega tras la denuncia del PSOE a la decisión de la Junta Electoral de Zona de avalar la candidatura popular. "Lo más lamentable de este tipo de episodios es el descrédito que sufre la política como herramienta al servicio de la sociedad", han apuntado fuentes naranjas de la agencia Europa Press.

Seguirá ampliación