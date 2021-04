Sánchez acusa a la Comunidad de Madrid de "enredar y sembrar dudas" sobre la vacunación

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que "la libertad es vacunar" y no "enredar y sembrar la confusión y la zozobra" con la vacunación en la Comunidad de Madrid.

"La bandera de la libertad nunca la tendrá el dúo de la Plaza de Colón, la libertad de hoy es vacunar, vacunar y vacunar", ha manifestado este domingo Sánchez durante su intervención en un acto del PSOE sobre sostenibilidad y cambio climático.

En este sentido, ha añadido, en referencia al Partido Popular, que la libertad "es respetar la voluntad de los electores" y no "lanzarse a capturar tránsfugas en las filas de otro partido". "Libertad no es sembrar dudas sobre la vacuna, no es actuar una y otra vez en contra del resto de regiones de España", ha advertido.

Por ello, el presidente del Ejecutivo ha insistido en que la Comunidad de Madrid "necesita un Gobierno serio". "No puede ser la primera región de Europa gobernada por la ultraderecha. Debemos parar al Gobierno de la derecha y de la ultraderecha", ha dicho.

Entre los "muchos deberes" que tiene la Comunidad de Madrid, Sánchez ha destacado que tiene que "frenar la curva de contagios" y que "debe poner las bases de la recuperación". "Nadie va a salir de esta crisis solo por mucho que corra", ha alertado.

Gabilondo dice que "el Gobierno de Colón" no hará por "mejorar el aire"



El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha dicho este domingo que el próximo Ejecutivo regional tendrá que asumir "grandísimos retos" en materia de contaminación, y ha advertido de que "el Gobierno de Colón no tiene entre sus planes mejorar el aire" de Madrid, pese a que es un "reto importantísimo" para "evitar muertes prematuras".

Gabilondo ha hecho hincapié en que los meses de "confinamiento total", en el inicio de la pandemia del coronavirus, "el cielo de Madrid cambió" y los niveles de contaminación se redujeron un 62%.

Son unos datos "muy expresivos" que se deben a que el tráfico disminuyó en torno a un 85%, ha explicado Gabilondo, quien llama a tener en cuenta estas cifras para valorar cómo se aligeraría la contaminación si se implementasen zonas de bajas emisiones.

El candidato ha apuntado a los estudios realizados al respecto, que revelan que Madrid tendría que reducir su contaminación en un 55%, algo que supone "un grandísimo reto" al que "hay que dirigirse sin descanso" porque la transición ecológica es "indispensable".

Todo ello porque, según ha lamentado Gabilondo, Madrid es la ciudad europea con mayor mortalidad por contaminación de tráfico, algo "doloroso" y que "repercute en toda la Comunidad de Madrid".

Por ello, ha insistido en que si Madrid redujese los niveles de contaminación en el aire hasta los niveles que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) "se evitarían muchas muertes", con cerca de 700 fallecimientos prematuros al año.

Sin embargo, ha asegurado que "el Gobierno de Colón no tiene entre sus planes mejorar el aire" de Madrid, ni "controlar adecuadamente los vertidos" o aprobar la Ley de cambio climático y transición energética, pese a que es la primera normativa del clima en España.

"Pero Madrid está gobernada por la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, y ella opina algo distinto acerca de esto", ha dicho el candidato socialista.

En este sentido, ha reprochado que la presidenta se acoja al concepto de "libertad" para responder a cuestiones como el aumento de contagios de Covid-19, los ingresos en las UCI, las hospitalizaciones y los fallecimientos.

Gabilondo ha denunciado que respondan a este escenario frente al coronavirus aludiendo a la libertad, y ha aseverado que se debe a que "la derecha y la ultraderecha piensan que Madrid les pertenecen" y "no se toman en serio la pandemia".

Ha defendido, además, que la izquierda "no está a favor de algunas mal llamadas libertades", como la libertad de contaminar Madrid y contagiar, la que hace referencia a "apropiarse de lo ajeno, como en los casos Gürtel o Lezo"; la "libertad de espiar, en la trama Kitchen", o la libertad de "especular y entregar la vivienda social a los fondos de inversión o fondos buitres".