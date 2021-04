Drogas, sexo, coronavirus... Las frases de Miguel Bosé con Jordi Évole

Este domingo, el programa Lo de Évole emitirá en La Sexta la primera parte de la entrevista con el cantante Miguel Bosé, meses después de haberse retirado de la vida pública tras el revuelo generado por sus opiniones sobre el coronavirus. Una semana después se emitirá la segunda parte de la charla que Jordi Évole ha tenido con Bosé en México y que el artista le concedió con el único requisito de que no censurara sus opiniones.

En ese encuentro, Miguel Bosé ha hablado de diversos temas: su adicción a las drogas, sexo, dinero, la muerte de su madre -Lucía Bosé-, la relación con su padre -el torero Luis Miguel Dominguín-, o su opinión sobre la pandemia.

Estas son las frases más destacadas que ha dicho Miguel Bosé a Jordi Évole en los diferentes avances que ha mostrado La Sexta a lo largo de esta semana.

"Quítate esa mascarilla"

Bosé, que protagonizó una serie de polémicas por sus declaraciones sobre el coronavirus y su apoyo a las teorías conspiratorias en torno a la pandemia, se ha posicionado desde el primer momento en contra de la mascarilla.

"Quítate esa máscara, ¡pero ya!. Yo no hablo con gente con mascarilla", le ha dicho a Jordi Évole nada más verle entrar por la puerta. El cantante ha reconocido que no utiliza gel hidroalcohólico y no se ha hecho "ninguna" PCR este año. "La verdad no se sabe, o no se quiere saber, porque hay un plan urdido para que no se sepa", ha defendido.

Sexo, drogas y dinero

En otro punto de la entrevista, Bosé se ha sincerado con Évole: "He tenido años salvajes, sexo a lo bestia, drogas... Y un buen día me desperté y dije: se acabó. Lo he dejado todo, hace siete años. Solo. Y estuve muy enganchado, de a diario".

Respecto a su situación económica, el cantante ha admitido que actualmente pasa dificultades al no poder hacer giras y conciertos, "como a todos", a pesar de haber ganado mucho dinero en el pasado: "He ganado mucho dinero, pero he pagado muchos colegios, casas, terrenos... Por amor".

"Con la edad no me he vuelto más conservador, me he vuelto más lúcido", también ha reconocido el cantante, que la semana pasada cumplió 65 años.

"Mi madre no murió de Covid"

La causa de la muerte de Lucía Bosé también ha sido otro de los temas sobre los que ha hablado Miguel Bosé en la entrevista. Según el cantante, su madre no falleció de coronavirus.

"Mi madre no se murió de Covid, y eso tiene que parar ya", ha incidido. "A mi madre se la sedó hasta la muerte y si estuviera viva estaría muy involucrada y le estaría creando muchísimo dolor y mucha rabia. Ella era muy rebelde y estaría plantándole cara a esta farsa", ha añadido.

"A Franco se le caía la baba con mi padre"

Asimismo, el cantante habló sobre la relación que el dictador Franco tenía con su padre, el torero Luis Miguel Dominguín, a quien idolatraba, según Bosé. "Se le caía la baba con mi padre. Hay fotografías en las cuales tú ves a Franco mirando a mi padre con una cara de admiración...", ha contado a Évole.

"Mi voz viene y va"

Bosé se ha referido además a los problemas que tiene con su afonía. "Mi voz va y viene. Ahora puedo hablar, pero he llegado a no tener voz", ha reconocido.