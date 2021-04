Miguel Bosé, a Jordi Évole: "Quítate esa máscara, yo no hablo con gente con mascarilla"

Miguel Bosé ha sido uno de los nombres que más han sonado durante la pandemia. El cantante ha estado inmerso en un proceso legal por la paternidad de sus hijos y los de su ex, Nacho Palau, lo cual le ha hecho acaparar muchas horas de televisión. Pero sobre todo ha sido muy comentado su ferviente negacionismo del coronavirus.

Por ello, muchos son los que esperan la entrevista que dará este domingo en Lo de Évole, el programa de Jordi Évole en laSexta. Sin embargo, la cadena ya está mostrando algunos adelantos que, por sí solos, están dando mucho de qué hablar.

"Quítate esa máscara. ¡Pero ya!", le espeta el cantante al presentador nada más verle. "Yo no hablo con gente con mascarilla". Después, el periodista le pregunta por cuántas veces al día se pone gel hidroalcohólico, a lo que él contesta que "ninguna".

"¿Cuántas PCR te has hecho este año?", le cuestiona después. "Ninguna", responde tajantemente. "La verdad no se sabe o no se ha querido saber porque hay un plan urdido para que no se sepa", asegura después muy tajante.

Miguel Bosé en @LoDeEvole.

Entrevista exclusiva en la que muestra su lado más íntimo... y el más salvaje.

Infancia, familia, adicciones, Franco...

Domingo (21.25h) en @laSextaTVpic.twitter.com/dDfp45st9k — Producciones del Barrio (@delbarriotv) April 7, 2021

"Tu madre tenía coronavirus", argumenta en otro avance Jordi Évole sobre el fallecimiento de Lucía Bosé. "Mi madre no se murió de Covid, y eso tiene que parar ya", contesta Miguel Bosé.