Miguel Bosé, a Jordi Évole: "He vivido años salvajes. Drogas, sexo a lo bestia... Se acabó todo hace siete años"

Miguel Bosé ha decidido romper su silencio y lo hace concediendo una entrevista a Jordi Évole que se emitirá el próximo domingo en el programa que presenta en laSexta, Lo de Évole.

En ella, el actor y cantante, uno de los grandes protagonistas de la pandemia del coronavirus por su postura negacionista de la misma, desgranará buena parte de su vida.

De momento, laSexta he emitido un par de avances. El último, hace tan solo unas horas. "Miguel & Bosé. En exclusiva. Dos capítulos de Lo de Évole. El primero, el próximo domingo. El Miguel más íntimo. Sus adicciones, la relación con su padre, la presencia de Franco en su casa, como lleva cumplir 65. Una entrevista única", publica Jordi Évole en Twitter.

En la misma red social, el programa da un extracto de lo que será la charla entre ambos. "He vivido años salvajes. Drogas, sexo a lo bestia... y un buen día me desperté y dije: 'se acabó'. Lo he dejado todo, todo, todo hace siete años. Solo".

Sobre Franco, asegura el intérprete de Amante bandido que "se le caía la baba" cuando iba a su finca en la entrevista, la primera que da a un medio español "en cinco o seis años".

Sobre los problemas con su voz, dice: "¿Mi voz? Que va y que viene. Ahora puedo hablar".

Ade más, señala que, "con la edad", no se ha vuelto más conservador. "Me he vuelto más lúcido", dice.