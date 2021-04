De Harry Potter a Star Wars: las gamas (¡con rebaja!) de Lego que demuestran que jugar no es solo cosa de niños

Aunque jugar es un verbo que nos lleva a la infancia, son muchos los adultos que saben que no hay por qué renunciar a hacerlo por muchos años que se cumplen. De hecho, ya sea alrededor de un juego de mesa o de una baraja de cartas, muchos han descubierto que entregarse a estas pasiones infantiles es una de las mejores formas de disfrutar de la familia y los amigos. Por ello, no es de extrañar que la afición por las construcciones con bloques, de la mano de la reconocida marca Lego, también hayan conseguido hacerse su merecido hueco en numerosas casas en las que no solo se valora la complejidad, también la temática... ¿Sabías que hay maquetas frikis de los universos más populares, como Harry Potter o Star Wars?

En el catálogo online de El Corte Inglés es fácil dar con alguno de los muchos modelos disponibles y pensados para los adultos, acercándonos maquetas espectaculares que satisfagan nuestro lado más fan... ¡un 20% más baratas! Como lo lees, el ecommerce ha decidido rebajar algunos Lego para que todos podamos hacernos con nuestros favoritos al mejor precio. ¿Uno de los imprescindibles de este año? Esta construcción de 1000 piezas de Baby Yoda para hacer en familia o solitario. ¿Te animas?

Esta maqueta de Baby Yoda tiene 1.000 piezas. El Corte Inglés

Uno de los personajes más populares de The Mandalorian es el protagonista de este kit que recrea todos los detalles de Baby Yoda. Una vez construido, mueve la cabeza, las orejas y la boca. Además, incluye el pomo de la palanca de cambios, su juguete favorito. Así, es una pieza perfecta para coleccionistas.

Otras propuestas de Lego para adultos

Siguiendo con la saga de Star Wars, en el Corte Inglés también han rebajado otras maquetas como la impresionante Cantina de Mos Eisley, una espectacular maqueta que incorpora 3.187 piezas y que, además, incorpora 20 minifiguras Lego. Este modelo está dentro de la colección Master Builder Series. Pero si queremos algo más sencillo para empezar con este pasatiempo, podemos disfrutar construyendo el casco de soldado de asalto o el mítico Millennium Falcom.

Pero la de Star Wars no es la única saga que Lego ha decidido llevar a maqueta para tentar al placer adulto. De Harry Potter también encontramos la gran recreación del Castillo de Hogwarts, una construcción que nos mantendrá un buen rato entretenidos gracias a sus 6.000 piezas y a sus 27 minifiguritas; o el Expreso de Hogwarts en el que tantos hemos soñado con montar.

Además, también puedes provechar la rebaja del 20% para conseguir la maqueta del mundo al revés de Stranger Things ; el mítico Batmobile de Batman o la reconstrucción de la Casa Blanca de la gama Lego Architecture.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de El Corte Inglés y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.