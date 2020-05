Por qué los siete días de prueba gratis de Disney+ son el mejor regalo para celebrar el Día del Orgullo Friki

Si tu plan para el próximo 25 de mayo es disfrutar de una maratón de tu saga favorita y lucir, aunque no vayas a levantarte del sofá más que para rellenar tu bol de palomitas, la camiseta que hace honor a esa pasión, no hay duda de que sabes qué se celebra en esta fecha. Esta jornada se conoce como el Día del Orgullo Friki y está dedicada a gritar a los cuatro vientos tu admiración por algunos títulos de cómics, películas, videojuegos o series. Todo tu entorno conoce tu lado más fandom y se sabe casi de memoria tu colección de objetos más freaks y tú no puedes estar más orgulloso de llevar esta afición por bandera.

Por ello, has montado una jornada maratoniana en la que incluso has convertido tu salón en una auténtica sala de cine (¡con pantalla grande y todo!) Vamos, si eso no es ser friki y tener pasión por algo que venga alguien y te lo diga. Pero, ¿hay alguna plataforma que ofrezca todos los títulos de las sagas más famosas del cine para poder encadenar una película tras otra? La respuesta es sí: se trata de Disney+ y, en su catálogo, vas a poder encontrar diversos contenidos de algunos de los universos más populares.

Eso sí, ya te advertimos que, si quieres disfrutar de todos ellos, vas a necesitas más de 24 horas. Pero, ¡que no cunda el pánico! El servicio de streaming te ofrece siete días de prueba gratis para que puedas investigar su catálogo y dejarte embaucar por todo su contenido. Estamos casi 100% seguros de que luego vas a seguir queriendo mantener la suscripción... ¿Lo comprobamos?

En Disney+ podemos encontrar todos los títulos de 'Star Wars'. Disney+

Tres maratones frikis para disfrutar en tu día

1 Star Wars, del episodio I al IX En el catálogo de Disney+ se pueden disfrutar de todas las entregas relacionadas con la saga, para poder ver, así, de una vez por todas, los episodios en el orden en el que corresponde. Aunque, si eres más de disfrutarlas según su fecha estreno, solo tienes que buscar la colección ‘Star Wars a lo largo de los años’ para empezar por aquella que vio la luz en 1977. Cabe destacar que, si te parecen insuficientes todas las entregas anteriores, siempre puedes continuar con su primera serie original ‘The Mandalorian’ y continuar con las ficciones de animación, cortos y especiales para completar la experiencia.

2 Universo Marvel a lo largo de los años No hay película de superhéroes de Marvel que no forme parte del catálogo de Disney+, donde, además, se pueden disfrutar de ellas en diversas colecciones. Según su fecha de estreno, por temática, miniaventuras animadas, series originales y especiales ‘live-action’ son algunas de ellas... ¿Por cuál te gustaría empezar?

3 Los cortos de Disney No solo de los dos contenidos anteriores viven los más frikis: el universo Disney clásico también es objeto de culto. Además de todas las películas animadas (y las de tan actualidad en ‘live-action), los seguidores de la factoría de los sueños tienen a su alcance todos los cortos que han ayudado a darle fama, desde los protagonizados por Mickey Mouse y su pandilla a otros más desconocidos, como ‘Árboles y flores’, ‘Los tres cerditos’ o ‘El toro Ferdinando’.

