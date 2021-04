Los españoles cumplen más o les pillan menos: las multas en el segundo estado de alarma se reducen tres cuartas partes

El segundo Estado de Alarma, decretado a finales de octubre de 2020 y que finalizará el próximo 9 de mayo, se ha saldado hasta el momento con 271.624 propuestas de sanción por infringir las restricciones impuestas contra la pandemia de coronavirus. Significa cerca de la cuarta parte de las sanciones que se propusieron durante el primer Estado de Alarma, entre marzo y junio de 2020, cuando ese número rebasó el millón.

Según cifras del Ministerio de Interior proporcionadas a 20minutos, la cifra de propuestas de sanción abarcan desde el principio del segundo Estado de Alarma, el 25 de octubre de 2020, hasta el pasado domingo.

Los últimos cuatro días corresponden a la Semana Santa, cuando se impusieron 8.590 propuestas de sanción por saltarse las restricciones y se practicaron 99 detenciones, la mitad de ellas en Madrid.

El recuento de Interior abarca solo a las propuestas hechas por agentes de las Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil) y no incluye las de policías locales o autonómicas. Ello explica el muy reducido número de sanciones efectuadas en Cataluña (32) y País Vasco (4), donde son los Mossos y la Ertzaintza las que mayoritariamente tienen esas competencias.

Propuestas de sanción por comunidades y provincias

ANDALUCÍA: 69.025

Almería: 7.537

Cádiz: 11.472

Córdoba: 5.289

Granada: 5.252

Huelva: 3.524

Jaén: 3.909

Málaga: 23.219

Sevilla: 8.823

ARAGÓN: 13.995

Huesca: 1.795

Teruel: 486

Zaragoza: 11.714

ASTURIAS: 13.995

BALEARES: 5.827

CANARIAS: 5.418

Las Palmas: 2.838

Santa Cruz de Tenerife: 2.580

CANTABRIA: 2.518

CASTILLA Y LEÓN: 546

546 Ávila: 970

Burgos: 2.640

León: 1.432

Palencia: 538

Salamanca: 2.109

Segovia: 891

Soria: 1.034

Valladolid: 1.502

Zamora: 845

CASTILLA-LA MANCHA: 8.454

Albacete: 1.42

Ciudad Real: 3.573

Cuenca: 1.479

Guadalajara: 367

Toledo: 1.609

CATALUÑA: 32

Barcelona: 6

Girona: 6

Lleida: 3

Tarragona: 17

COMUNIDAD VALENCIANA: 80.284

Alicante: 37.105

Castellón: 5.848

Valencia: 37.331

EXTREMADURA: 6.434

Badajoz: 4.514

Cáceres: 1.920

GALICIA: 18.366

A Coruña: 7.099

Lugo: 3.153

Ourense: 2.428

Pontevedra: 5.686

MADRID: 28.901

MURCIA: 5.004

NAVARRA: 886

PAÍS VASCO: 4

Álava 0

Guipúzcoa: 3

Vizcaya: 1

LA RIOJA: 6.393

CEUTA: 2.324

MELILLA: 2.454

TOTAL ESPAÑA: 271.624

Este número contrasta con las 1.142.127 denuncias que Policía y Guardia Civil formularon durante el primer Estado de Alarma. Sin embargo, a principios de marzo la diputada del PP Ana Vázquez reveló que, de ese millón de propuestas, solo 7.408 (un 0,64%) terminaron con expediente de sanción.

Protestas de la Guardia Civil

De hecho, la Asociación Unificada de la Guardia Civil, la representación mayoritaria del instituto armado, expresó en un comunicado su "perplejidad porque cientos de horas de esfuerzo y sacrificio de guardias civiles y policías nacionales y locales, bajo condiciones de riesgo extremo de contagios y en no pocas ocasiones expuestos a reacciones airadas, hayan quedado de momento sin repercusión real sobre los infractores".

La asociación cuestionó si ese mínimo porcentaje se debía a una "gran acumulación de expedientes" o había otras razones. Y es que la imposición de las multas no es automática, sino que la propuesta es enviada a la correspondiente Delegación de Gobierno, que es la encargada de iniciar el expediente sancionador. Ante esa instancia, el afectado puede oponerse y si se mantiene la multa tiene aún la vía contencioso administrativa para impugnarla.

Además, expertos consultados por 20minutos manifestaron sus dudas sobre si una buena parte de ese millón de multas tenían un fundamento jurídico sólido. Ni la ley que regula el Estado de Alarma ni la Ley de Seguridad Ciudadana, que se invocó en muchas ocasiones para respaldar las multas, preveían las situaciones que se dieron durante la primera parte de la pandemia.

No usar mascarilla, salir de casa en horario no autorizado o saltarse el perímetro se tipificaban como acto de resistencia a la autoridad, cosa que evidentemente no lo eran. Esas circunstancias hacían que la mayoría de las propuestas de sanción fueran claramente recurribles.