La imagen de la playa de Gandía casi vacía este miércoles es un reflejo de la situación del país. Llena de turistas madrileños cada Semana Santa, este año se encuentra desierta a causa de las restricciones por la COVID-19, que han obligado a los ciudadanos de la capital y del resto del país a quedarse en sus comunidades. El primer baño de la temporada tendrá que esperar.

Ante esta desoladora imagen, los valencianos que paseaban por el litoral lamentaban contemplar la playa vacía y las repercusiones económicas para la región. "Es una pena verla así, sobre todo por los negocios", decía una mujer a la orilla del mar. "Da muchísima tristeza. Es una lástima", añadía otra.

No obstante, la situación de la costa valenciana no es un caso aislado. En Málaga, a falta de turistas, la animación la protagonizan los habitantes locales, pero no es suficiente para los negocios. Algunos calculan que su facturación bajará hasta un 70% respecto a otros años.

"Se nota. En la caja, se nota", decía este miércoles uno de los hosteleros de la ciudad andaluza. Claro que la falta de turistas no a todo el mundo le viene mal. Algunos habitantes de zonas costeras disfrutan de tener prácticamente la playa entera a su disposición.

No obstante, algunos puntos del litoral español sí están notando la llegada de forasteros, como es el caso de la playa de Salobreña, en Granada. La gente de la provincia se ha volcado y ha llenado los chiringuitos, donde hay colas para comer y las reservas completas para todas las vacaciones.

También en otras comunidades, como Cataluña, se prevé que la población se desplace al mar. Ya el pasado fin de semana los barceloneses peregrinaron a la Costa Brava para disfrutar de sus parajes y no es descabellado que esta Semana Santa, con más días libres, vuelvan a hacer lo mismo.

En cualquier caso, ya sea en la playa o en el monte, habrá que permanecer siempre con mascarilla. La publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la obligatoriedad de este elemento en espacios públicos también cuando se mantiene la distancia de seguridad ha desatado la polémica y, ante las protestas y las reinterpretaciones de las comunidad, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado una "revisión técnica".