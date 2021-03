Sánchez da vía libre a sus ministros para salir de Madrid en Semana Santa "cumpliendo los protocolos" de la Covid

Llega la Semana Santa y los miembros del Gobierno actuarán durante los días festivos tal y como indican las restricciones de movimiento que están en vigor para evitar la propagación del coronavirus, lo que no les impide salir de Madrid para desplazarse a sus lugares de residencia. Fuentes de Moncloa aseguran que el presidente, Pedro Sánchez, permanecerá en Madrid, como también hará la mayoría de sus ministros, según apuntan en sus respectivos Ministerios. No todos, porque en la Vicepresidencia primera y los ministerios de Hacienda, Transportes, Política Territorial, Agricultura y Sanidad no aclaran si Carmen Calvo, María Jesús Montero, José Luis Ábalos, Miquel Iceta, Luis Planas y Carolina Darias se quedarán en Madrid o se desplazarán otros lugares donde tengan fijada su residencia.

Para todos ellos, la instrucción desde que empezó la pandemia es que deben observar las mismas pautas, sobre limitación de movimientos o contactos sociales, que se fijan para toda la población. Las mismas, ni más ni menos, apuntan fuentes del Gobierno, que indican que, de la misma manera que no pueden hacer cosas que no les está permitido al resto de ciudadanos, tienen el mismo derecho que ellos a hacer lo que sí lo está. Incluido desplazarse a sus lugares de residencia si estos están fuera de Madrid.

En términos generales, sin embargo, la mayoría de los miembros del Gobierno ha optado por reducir la movilidad esta Semana Santa. Por ejemplo, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, tiene su residencia fijada en Cádiz, pero esta Semana Santa permanecerá en Madrid. Igual que la ministra de Educación, Isabel Celáa, residente en Bilbao y que en octubre levantó polémica por viajar a esta ciudad para ir al médico nada más aprobarse el segundo estado de alarma que cercó Madrid con un confinamiento perimetral. En esta ocasión, la ministra no saldrá de la capital. Tampoco la nueva vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, saldrá de Madrid, a pesar de que su residencia está en la provincia de A Coruña. Algo que repetirá también la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, que se quedará en Madrid y no viajará a su San Sebastián natal.

El martes, Montero afirmó como portavoz del Ejecutivo que en el Gobierno no hay ninguna indicación especial sobre si los ministros deberían permanecer en Madrid, más allá de la que rige desde el principio de la pandemia, que los miembros del Ejecutivo tienen que seguir a pies juntillas las normas que obligan a todos lo ciudadanos. Se limitó a indicar que "todos los ministros tienen que cumplir con las instrucciones y preceptos del decreto ley que rige para todos los ciudadanos".

Sánchez, en Madrid, "como todos"

Mientras, el Sánchez estará en Madrid, y no en Doñana como llegó a indicarse en los días pasados. "El presidente se queda en Madrid, como todos", afirman en Moncloa, sin ocultar el cansancio que hace mella en toda la población. Otros ministros no tienen inconveniente en aclarar que tampoco se moverán de la capital. "Se queda", "por supuesto", "siguiendo las recomendaciones sanitarias, se quedará en Madrid", son algunas de las asertivas respuestas que se dan, por ejemplo, desde los departamentos de los ministros de Consumo, de Seguridad Social o la vicepresidenta cuarta, Alberto Garzón, José Luis Escrivá y Teresa Ribera. La titular de Defensa, Margarita Robles, pasará "todos los días en su casa", en Madrid. Los titulares de Cultura, de Industria y de Universidades, José Manuel Rodríguez Uribes, Reyes Maroto y Manuel Castells, tampoco salen de Madrid.

En algún caso, la pista la dan las agendas de trabajo, como la de la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, repleta todos los días de la Semana anta. En agenda oficial todos los días. Por motivos de seguridad, en los ministerios de Interior o de Igualdad se resisten a la respuesta, para terminar indicando que Fernando Grande-Marlaska e Irene Montero tampoco saldrán de Madrid en estos días.

Por el contrario, algunos Ministerios han declinado informar a este periódico si sus titulares se trasladarán a otra ciudad. Es el caso de la vicepresidenta primera y los ministros de Hacienda, Transportes, Política Territorial, Agricultura y Sanidad.

"Cumplirá con los protocolos, como ha hecho siempre", señalan en uno departamentos, cuyo ministro suele desplazarse todas las semanas a su ciudad de residencia.