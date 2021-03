Bastión Frontal, los ultras que acosaron a Iglesias: un grupo neonazi que organiza 'batidas' contra menores inmigrantes

El exvicepresidente del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, se ha encarado este martes a un grupo de individuos que forman parte de un colectivo neonazi llamado Bastión Frontal. Iglesias se encontraba en el barrio madrileño de Coslada para una reunión con una asociación vecinal, y un grupo de cuatro hombres le recibieron con el saludo fascista y el grito de "¡Fuera la casta de nuestros barrios!".

Bastión Frontal es una organización de extrema derecha formada por jóvenes de entre 14 y 30 años, gestada en el distrito de San Blas en mayo de 2020. El movimiento se inspiró en el grupo neofascista Bastión Social francés creado en 2017 y fundado por la asociación estudiantil de extrema derecha Groupe Union Défense. Tanto el modelo francés como el español se inspiran en los neonazis de Hogar Social Madrid y CasaPound en Italia.

Al poco tiempo de su creación, el movimiento se hizo conocido, sobre todo, porque surge en la pandemia -aprovechando la crisis de la Covid- y por una denuncia de la Fiscalía de Madrid por un delito de odio. El Ministerio Público les acusó de difundir en sus redes sociales y pancartas mensajes contra niños y adolescentes inmigrantes que están en centros de acogida, con acusaciones falsas sobre supuestos hechos delictivos que no cometieron.

Cacerías a inmigrantes

La denuncia fue a raíz de un atestado de la Policía Municipal de Madrid en las que se recogen las manifestaciones del pasado 9 de julio en la Casa de Acogida de la Casa de Campo. En la marcha se realizaron llamadas públicas en contra de los menores extranjeros no acompañados con el fin de expulsarlos de San Blas. La Fiscalía, en la denuncia, describe al Bastión Frontal como una asociación "que tiene como base un extremismo violento identitario de derechas".

El grupo escribió ese día en su Twitter lo siguiente: "Volvemos a repetirlo. Son un foco de robo, delincuencia y violaciones: Los barrios se han convertido en zonas inseguras y violentas. No los queremos ni en los barrios ni en las ciudades. En Casa de Campo, en Hortaleza o donde sea. Los queremos fuera de nuestras fronteras #MenasNo".

Además, el 14 de octubre convocaron otra marcha cerca de uno de los pisos donde viven menores inmigrantes no acompañados donde gritaron consignas como de "San Blas será la tumba de las menas" y "no nos mires, tírate". No solo eso, el grupo neonazi organiza 'batidas' para identificar y agredir a estos menores en los barrios de Madrid, sobre todo en el de San Blas.

Como Hogar Social Madrid también se presentan como el adalid con la ayuda social, pero solo a españoles por eso realizan recogidas de alimentos y dicen defender a trabajadores.

Desde que aparecieron en mayo de 2020 han participado en concentraciones fascistas como la del 13 de febrero en homenaje a la División Azul, donde estaba Isabel Medina, la falangista que se hizo famosa por su discurso en el cementerio de la Almudena, y en contra de la exhumación del dictador Franco.