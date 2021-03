La sorprendente historia de Hernán: confundió su estancia en la UCI por coronavirus con un secuestro de la mafia

Se llama Hernán Alonso, tiene 48 años y sin patologías previas estuvo ingresado en la UCI del Hospital de Ourense por covid-19. Estuvo casi un mes intubado y mirando al suelo y hoy casi recuperado, recuerda esos días con angustia y miedo: "Yo estaba en un hospital italiano, me habían raptado y me tenían para hacer pruebas".

Una de sus enfermeras señala que un mes "es mucho tiempo para pensar, pasa un día, dos días, tres días..." y Hernán Alonso llegó a pensar que estaba secuestrado por la mafia. "Muchos sueños y muchas cosas que parecen verdad y no lo son", dice Hernán. Llego a escuchar que rondaba la muerte: "Escuché: no, no, se nos va".

Gracias a una enfermera que le dejó su teléfono, Hernán pudo tener contacto con su mujer y sus ocho hijos. "A mí se me estaba yendo la cabeza", dijo el paciente.

Su casa está muy cerca del hospital, pero él estuvo muy lejos. Pronto le darán el alta y podrá reencontrarse con su familia.