Los choques entre países bloquean el reparto de más vacunas en la UE

La Unión Europea está dividida en dos bloques. Lo estuvo con el fondo de recuperación y lo está en lo que se refiere al reparto de vacunas. La primera jornada de la cumbre del Consejo Europeo, que está teniendo lugar este jueves, evidenció las diferencias en ese asunto. Tanto es así que se bloqueó la distribución de los 10 millones de dosis de Pfizer que la farmacéutica se ha comprometido a adelantar para el segundo trimestre del año, después de alcanzar un acuerdo con la Comisión Europea. El motivo: un grupo de estados miembros, liderados por Austria, denuncian que se da "un reparto desigual de las vacunas" entre los 27. A los reclamos del canciller austriaco, Sebastian Kurz, se unieron los líderes de la República Checa y en menor medida de Polonia. Todos ellos son muy críticos con la estrategia del ejecutivo comunitario para la vacunación.

Austria es uno de los estados miembros que mejor ritmo de vacunación lleva a estas alturas del año, pero el gobierno de Kurz considera que se dan agravios comparativos en los repartos y critica duramente los "retrasos" que se están dando en las entregas, sobre todo en el caso de AstraZeneca. Los países del otro bloque alegan que el problema es de Austria, puesto que aceptó comprar más dosis de la farmacéutica, al ser la vacuna más barata, y ahora se está viendo más castigada que otros socios ante el recorte de viales. En todo caso, el presidente del Consejo Europeo tuvo que suspender el debate sobre este asunto al no encontrar ningún punto de acuerdo.

"La propuesta de la Comisión fue desde el primer momento que el reparto se hiciera solamente por población, pero hubo estados miembros que prefirieron apostar más por unas vacunas que por otras por una cuestión de precios", recordaron fuentes consultadas por 20minutos. En ese contexto tan complejo, la idea es que el debate sobre el reparto de las dosis vuelva ahora a nivel de expertos (es decir, a debatirse en el llamado Coreper) de los 27.

Además, en el inicio de la cumbre, el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, pidió a los líderes no ser "ingenuos" y actuar con determinación para proteger el abastecimiento de vacunas en la UE, bloqueando incluso las exportaciones de vacunas producidas por laboratorios que cumplen sus contratos con los Veintisiete si las partidas tienen por destino un país tercero que no permite el flujo de vacunas o componentes en la ruta inversa. De hecho, los estados miembros sí que acordaron recoger el guante de la Comisión y reforzar el mecanismo de control de las exportaciones de vacunas para incluir criterios de "reciprocidad" y "proporcionalidad" que permitan ir más allá de vetar exportaciones de farmacéuticas que no cumplen con sus compromisos.

De hecho, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, comunicó ayer que desde el 1 de diciembre de 2020 la UE ha exportado un total de 77 millones de dosis a 33 países diferentes y, además, la Unión es el principal donante del sistema Covax impulsado por la OMS para ayudar a cubrir las necesidades de vacunación de los países de renta baja.

La jornada de hoy servirá, además de para tratar de desbloquear el asunto del reparto, para avanzar en el pasaporte de vacunación, con la propuesta de la Comisión sobre la mesa. Tampoco hay acuerdo cercano en eso, pero se mantiene la idea de aprobarlo para el verano de cara a reactivar el turismo.