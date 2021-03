La Comisión Europea introduce una cláusula 'anti Reino Unido' para la exportación de vacunas

"La UE cuenta con una excelente cartera de diferentes vacunas y hemos asegurado dosis más que suficientes para toda la población. Pero tenemos que garantizar el suministro oportuno y suficiente de vacunas a los ciudadanos de la UE. Cada día cuenta". Estas palabras del vicepresidente de la Comisión Europea, Vladis Dombrovskis, lanza un nuevo mensaje sobre la exportación de vacunas contra el coronavirus. La Comisión ha reforzado el control a esas exportaciones y ha introducido los componentes de "reciprocidad" y "proporcionalidad".

¿Cómo funcionan? Aunque no lo dicen directamente, son cláusulas 'anti Reino Unido' porque los expertos nacionales y comunitarios analizarán antes de autorizar una exportación si el país de destino está poniendo trabas a la salida de vacunas o de alguno de sus componentes, ya sea con "medidas legales u otros medios". Asimismo, la proporcionalidad se refiere a si el país receptor está en una situación epidemiológica mejor o peor que la UE y si tiene acceso o no a suficientes vacunas.

Los representantes de la Comisión aclaran que lo que se está presentando este miércoles "no es una prohibición de exportaciones". Preguntados por a qué países afectarán más sus nuevos criterios, responden que "a ninguno en particular" pero recuerdan que mientras que Reino Unido ha recibido por parte de la UE 10 millones de dosis de vacunas mientras que la UE no ha recibido ninguna por parte del Reino Unido. Reitera Dombrovskis que es una cuestión de "reciprocidad, solidaridad y responsabilidad global".

"La UE sigue comprometida con la solidaridad internacional y, por lo tanto, seguirá excluyendo de este régimen los suministros de vacunas para ayuda humanitaria o destinados a los 92 países de renta baja y media que figuran en la lista de Compromisos Anticipados de Mercado de COVAX", aclararon también desde el Ejecutivo comunitario.

Desde el inicio de este mecanismo, se han concedido 380 solicitudes de exportación a 33 destinos diferentes por un total de unos 43 millones de dosis. Sólo una solicitud de exportación no fue concedida. Los principales destinos de exportación son el Reino Unido (con unos 10,9 millones de dosis), Canadá (6,6 millones), Japón (5,4 millones), México (4,4 millones), Arabia Saudí (1,5 millones), Singapur (1,5 millones), Chile (1,5 millones), Hong Kong (1,3 millones), Corea (1 millón) y Australia (1 millón).