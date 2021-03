"Fue algo espectacular, una locura. Aquellos días previos al Estado de Alarma por la pandemia de coronavirus vivimos un incremento increíble de la demanda de papel higiénico, que es un producto de demanda estable y rutinaria". Así lo asegura a 20minutos Juan Valdés, Director de Marketing en España de la multinacional del papel tisú Renova.

Coincide con él José Ramón Querejeta, Country Manager de Essity en España y Portugal, multinacional que cuenta con tres fábricas en nuestro país, 1.200 trabajadores y marcas líder como Colhogar. "Durante las primeras tres primeras semanas de marzo las ventas se incrementaron muchísimo, una barbaridad. En España normalmente producimos 2 millones de rollos de papel higiénico al día y durante estas tres semanas de cierta histeria se fue a 3 millones", recuerda.

El temor al contagio y a un virus desconocido, el miedo a sufrir un confinamiento largo (como finalmente ocurrió), las noticias que llegaban de países cercanos como Italia, una especie de psicosis general, provocó que a partir de la primera semana de marzo de 2020 supermercados de numerosas ciudades de España dispararan sus ventas ante un acaparamiento masivo de alimentos y productos, sobre todo papel higiénico, pasta, arroz y productos enlatados, que se agotaban constantemente. La Covid-19 disparó las ventas de los supermercados hasta un 145% de media por el coronavirus.

¿Pero cómo vivieron esos días en el sector del papel higiénico?

Juan Valdés, directivo de Renova, indica que "los primeros días de marzo, con el runrún del confinamiento y por lo que la población española veía que pasaba en otros países, ya detectamos que podía haber un incremento muy fuerte de la demanda de papel higiénico, pero la cosa se disparó espectacularmente".

"Se batieron récords de venta, que eran inéditas. Según la zona o el día la demanda varío, pero llegó a multiplicarse por 15 en determinados picos. Nos tuvimos que poner a trabajar a destajo", recuerda Valdés.

José Ramón Querejeta, de Essity España, recalca que "nunca hubo un riesgo real de desabastecimiento, pero cuando la gente ve que hay un producto esencial como el papel higiénico, que normalmente no le das valor salvo cuando te puedes quedar sin él, y ves que otros consumidores se lo llevan en sus carros, entonces puede entrarte el miedo a quedarte sin él". "Es un producto voluminoso que provocó un efecto llamada y pasó a convertirse en un producto estrella", explica.

En aquel momento, recuerda que "la prioridad fue proteger a nuestros trabajadores con EPIS, tuvimos que reorganizar turnos, ya que hubo que doblarlos para poder responder a la fortísima demanda". "Esos días tener papel higiénico era como tener donettes en el colegio, salían amigos por todos lados", ironiza. Además, recuerda que "los hospitales fueron la prioridad en la entrega, y en segundo lugar nuestros clientes tradicionales".

Los camiones no daban abasto

El directivo de Renova recuerda que produjeron "situaciones surrealistas". Por ejemplo, cita, "los camiones no daban abasto para llegar al ritmo que se estaba demandando. Teníamos papel higiénico recién fabricado pero no se podía distribuir porque los transportistas no podían distribuirlo todo. Era humanamente imposible".

No obstante, recuerda con orgullo que "todo el mundo en la empresa se volcó para abastecer a la ciudadanía de un producto básico pese al miedo al coronavirus. Era un deber humano. No he vivido nada igual. La gente en la fábrica, en las oficinas, toda la parte de logística..."

José Ramón Querejeta, directivo de Essity-Colhogar, explica que "cuando detectamos que iba a haber un incremento espectacular de la demanda lo que hicimos fue reforzar la producción". Al respecto, agrega: "Nuestros 1.200 empleados trabajaron como nunca, con gran profesionalidad. Tanto los de fábrica como la gente que tuvo que teletrabajar y lo hizo sin ningún problema porque teníamos los sistemas informáticos preparados, aunque hasta ese momento no le estábamos sacando todo el partido".

Querejeta también destaca el "excelente trabajo de los transportistas", a quienes "tuvimos que abastecer de bocadillos, fruta y lugares de descanso porque no tenían donde ir y trabajaban sin descanso". Un dato, en una fábrica de Essity acuden normalmente 50 camiones al día para repartir papel higiénico y otros (rollos de cocina, pañuelos, etc) y durante las primeras semanas del Estado de Alarma iban 80 camiones".

A partir de finales de abril y principios de mayo llegó el bajón

La 'histeria' por el papel higiénico se inició a principios de marzo, se prolongó en abril, aunque en menor intensidad, y en mayo llegó el bajón de producción. Algo lógico porque los españoles habían acumulado mucho papel higiénico y es un producto de uso estable. Al estar confinados todo el día en casa y toda la familia se gastaba más de lo habitual, pero con el acopio masivo de marzo y abril la mayoría de familias almacenaba existencia de sobra. En junio y julio la demanda se estabilizó.

Compra de 'pánico'

La acumulación masiva de alimentos y productos de primera necesidad, según expertos en sociología y psicología, se denomina 'compra de pánico' y se desata por reacciones irracionales, aunque comprensibles, como el miedo o la ansiedad individuales que se intensifican en sociedad dando lugar a una histeria colectiva.

La falta de papel higiénico, producto de primera necesidad, no es más que un síntoma de esa histeria colectiva provocada por la incertidumbre de esta situación y que la gente decide resolver aplicando el principio de "por si acaso".

Según Niki Edwards, científica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Queensland, "cuando la gente es consciente del coronavirus, tiene miedo de perder el control, y el papel higiénico es una forma de mantener el control sobre la higiene y la limpieza".

Hansa Pankhania, miembro de la Asociación Británica de Asesoramiento y Psicoterapia, cree que esa compra de pánico, que está relacionada con la impotencia, el miedo y la pérdida de control, es un reflejo de las intenciones de cada persona de ayudarse a sí mismas ante esta situación.

"Cuando no tenemos el control sobre el panorama en general, anhelamos el control en nuestro "micro mundo", nuestro hogar y nuestras rutinas. Y en este caso concreto, la gente lo hace comprando suministros".

La compra de pánico empeora la situación y no solo porque las existencias se agotan, sino porque otras personas no pueden acceder a los bienes que necesitan.

Mucho mayor crecimiento del papel hogar que del papel higiénico

Juan Valdés, Director de Marketing de Renova España, subraya que pese al boom espectacular del papel higiénico en marzo y abril de 2020 por la Covid-19, "las ventas a cierre de 2020 solo registraron un incremento del 4% frente a, por ejemplo, la subida de un 20% del papel de cocina debido a que los españoles han pasado más tiempo en casa".

En el conjunto del sector, según datos de Aspapel, la producción de papel higiénico aumentó un 3,2% a cierre de 2020. Por tanto, el boom del papel higiénico, la locura de marzo del año pasado, se normalizó durante el resto del año, mientras que sí crecieron significativamente otros productos que pasaron desapercibidos, como el papel de cocina al pasar más tiempo en casa y aumentar la preocupación por la higiene.