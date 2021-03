¿Y dónde pueden viajar los españoles en Semana Santa? Estos son los destinos abiertos... y las exigencias que imponen

Los españoles no pueden viajar entre comunidades autónomas por Semana Santa y también existen algunas restricciones entre provincias o municipios. En las últimas horas ha habido un intenso debate provocado por la llegada de turistas a España ya que ellos se pueden mover libremente por todo el territorio, pero los nacionales no.

El Gobierno, acusado de incoherencia, ha defendido que a los viajeros extranjeros se les exige una PCR, pero entre Comunidades no. "Es cierto que puede haber una cierta sensación por parte de nuestros ciudadanos de agravios", reconoció la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya. Pero el Gobierno apela a la reciprocidad para defender los movimientos. "Cualquier ciudadano de este país puede ir a París, Berlín o Bruselas", dijo la ministra de Sanidad este lunes para justificar estos viajes.

No obstante, hay destinos que prohíben la entrada a turistas españoles, otros lo permiten sin trámites o exigiendo al viajero cuarentenas o la presentación de un resultado de test Covid-19 negativa.

¿A qué países podemos viajar? ¿con qué restricciones nos encontraremos si quieres salir del país? Según las últimas actualizaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, que se revisan constantemente por posibles cambios, estos son los países a los que se puede viajar desde España y a los que no, además de los requisitos que se piden en cada uno de ellos a los viajeros españoles:

Países que exigen cuarentena

Entre los países que a día de hoy exigen algún tipo de cuarentena a los españoles se encuentra Alemania que pide registrarse, un test y cuarentena de 10 días que puede finalizar a partir del quinto día después de su entrada si se hace otro test PCR y su resultado es negativo. Sin embargo, no es así para toda España, ya que hay zonas que no son consideradas de alto riesgo como Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Murcia y Valencia. A estas CC AA no se les va a exigir los requisitos antes mencionados. Además, el país ha anunciado que endurecerá las medidas y estas restricciones pueden cambiar.

Chile, por su parte, exige una cuarentena de 10 días y presentar un seguro médico con una cobertura de al menos 30.000 dólares, que cubra incidencias por Covid. Grecia, por su parte, impone a los viajeros un autoconfinamiento de siete días en el domicilio que declaren antes del viaje, además de presentar una PCR negativa realizada 72 horas inmediatamente antes de entrar al país, y someterse a un test rápido a la llegada. Además, pide rellenar el formulario de localización del viajero antes de viajar al país o antes de salir de él.

Austria exige también realizar 10 días de cuarenta inmediatamente tras la entrada y además se debe cumplimentar un formulario (declaración sobre cuarentena bajo autovigilancia) que deberá llevarse consigo al entrar al país. La cuarentena puede finalizarse antes de tiempo si se realiza un test de Covid.

Países Bajos obliga a hacer una cuarentena de 10 días, exige un certificado de PCR negativo realizado en las 72 horas anteriores a su llegada al país, y un test rápido con resultado negativo realizado como máximo cuatro horas antes del vuelo. Además, el gobierno neerlandés desaconseja viajar desde o hacia los Países Bajos así como realizar planes de viaje antes del 15 de abril, salvo casos en los que sea estrictamente necesario.

Para viajar a Reino Unido, los españoles deberán guardar una cuarentena de 10 días a la llegada, una PCR con resultado negativo realizada 72 horas antes del viaje, y dos test más, al segundo y al octavo día del confinamiento. República Checa, por su parte, exige un test PCR realizando en las 48 horas anteriores y una cuarentena de 1O días, que se puede finalizar a los 5 días si se presenta otra prueba negativa. Sin embargo hay que seguir llevando la mascarilla FFP2 durante otros diez días.

El resto de países que siguen exigiendo una cuarentena a los españoles son: Antigua y Barbuda, Arabia Saudí (Exige test y cuarentena de 7 días), Benin, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Burundi, Chad, Colombia, Corea del Sur (Exige una PCR realizada 72 horas antes y una cuarentena de 15 días. Además, España sigue recomendando no viajar al país), Cuba (solo cuando tengan el resultado de la segunda PCR negativa, podrán salir del aislamiento), Ecuador, Eslovaquia, Etiopía, Georgia, Granada, Guinea Ecuatorial, Haití, Islandia Jordania, Letonia (10 días de aislamiento domiciliario y presentación de una prueba PCR negativa, que no exime de la cuarentena), Mauritania, Nauru, Nepal, Níger, Nigeria, Noruega, Omán, República Centroafricana, San Cristobal y Nieves, Sudáfrica, Tailandia, Timor del Este, Túnez y Uzbekistán.

Países que exigen un test



Francia exige a los viajeros mayores de 11 años, incluidos los procedentes de la Unión Europea, por vía aérea, marítima o terrestre el resultado negativo de una PCR realizado menos de 72 horas antes de salir del punto de origen del viaje.

Italia obliga a presentar un test PCR o test de antígenos con resultado negativo en las últimas 48 horas anteriores a la entrada, y en caso de cumplir este requisito, cualquier viajero que entre en Italia debería cumplir una cuarentena de 14 días.

Eslovenia incluyen a los países y zonas geográficas de alto riesgo epidemiológico en la lista roja, estando España incluida en la misma, con las excepciones de Cantabria, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, La Rioja y Navarra, las cuales dejan de estar en la lista roja a partir del 12 de marzo. Para los de baja incidencia no exigen nada, pero para el resto se pide una cuarentena de diez días. Este tiempo puede ser menor si se realiza una PCR al día cinco y esta da negativa.

Turquía exige a todos los pasajeros desde cualquier país una prueba PCR negativa realizada las 72 horas antes. Esta prueba no será necesaria para los pasajeros en tránsito por aeropuertos turcos. Quienes no presenten la prueba negativa, deberán pasar una cuarentena. Si a los siete días se someten a una PCR y da negativo, se les levantará la cuarenta. Además, desde el 15 de marzo pide cumplimentaron un formulario. Sin embargo, precaución ya que España recomienda viajar al país solo en caso de "ineludible necesidad".

Para entrar a Suiza desde nuestro país, hay que cumplimentar el formulario electrónico de entrada y, si llegan por avión a Suiza, deberán además presentar un test PCR negativo. Desde el 11 de marzo los viajeros españoles no tienen que realizar cuarentena.

Brasil pide a todos los viajeros aportar una PCR negativa, en español, inglés o portugués, realizada 72 horas antes del embarque, y rellenar una declaración de salud. No obstante, el Gobierno español desaconseja el viaje salvo por razones de "extrema necesidad" debido a la aparición de una variante del covid en el país.

En este grupo de países que aplican medidas alternativas a la cuarentena obligatoria como son las PCR y los test de antígenos entre otros. Están Bahamas, Bangladesh, Barbados, Burkina Faso, Cabo Verde, Camerún, Comoras, Costa de Marfil, Costa Rica, Croacia, Dominica, Egipto, El Salvador, Estonia, Gambia, Ghana, Guatemala, Guinea Bissau, Honduras, Kenia, Líbano, Liberia, Malí, Maldivas, Malta, Malaui, Mozambique, Namibia, Pakistán, Panamá, Paraguay, República Democrática del Congo, República del Congo, República Dominicana, Ruanda, San Vicente y las Granadinas, San Marino, Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe, Serbia, Sierra Leona, Somalia, Suazilandia, Sudán, Tanzania, Togo, Ucrania, Uganda, Yibuti, Zambia y Zimbabwe.

Países que vetan los viajes desde España

Los viajes no esenciales a Bélgica están prohibidos como mínimo hasta el 18 de abril, salvo excepciones por razones familiares, profesionales, de estudios o humanitarias y para ello hay que presentar una declaración jurada. Portugal, por su parte, tras un acuerdo con España, y debido a las medidas restrictivas de movilidad aún vigentes se ha prorrogado hasta el 6 de abril el cierre de la frontera interior terrestre entre ambos países con las mismas limitaciones y excepciones que anteriormente se preveían.

Estados Unidos prohíbe desde el 26 de enero de 2021 (con un decreto firmado por el presidente Joe Biden) la entrada de extranjeros que vivan o hayan estado en cualquier país del Espacio Schengen en los 14 días previos al viaje. Así que viajar a EE UU desde España solo tiene que ser con las excepciones, pero deben de presentar una PCR negativa realizada en las 72 horas previas, o prueba de haberse recuperado efectivamente del virus.

Dinamarca tiene activado desde el pasado 5 de enero 2021 un nivel 5 de alerta vigente en todo el país (el máximo nivel). Por eso, el país prohíbe todos los viajes no esenciales y solo permite entrar a los residentes y nacionalices daneses. Aunque con los extranjeros o no residentes hace una excepción en los siguientes casos: cuestiones de trabajo y tener familiares ahí. Eso sí, tiene que presentar PCR o test de antígenos negativo.

El Gobierno de Irlanda prohibió el 2 de febrero de 2021 los viajes de los residentes en Irlanda al extranjero excepto en los que casos en que tengan una razón justificada para ello.

Emiratos Árabes Unidos permite la entrada de residentes tras su autorización, aunque en Dubai se admiten turistas con test PCR y otras medidas sanitarias. Marruecos mantiene las fronteras cerradas, así como suspendidas las conexiones aéreas y marítimas, sin embargo se puede viajar al país vecino desde España por medio de vuelos especiales reservados para ciudadanos marroquíes y sus familias, extranjeros residentes y sus familiares, y los empresarios. Al resto de viajeros también si presentan una reserva de hotel. Eso sí, se exige una PCR negativa.

China tiene levantada la restricción de retorno a una lista de países europeos, en la cual se encuentra España, de aquellas personas que contasen con un permiso de residencia válido tanto para los titulares de estos permisos como de sus familiares. Sin embargo, no contempla la entrada de turistas procedentes de nuestro país.

El resto de países que prohíben la entrada de viajeros o han suspendido las comunicaciones aéreas y/o marítimas: Angola, Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Azerbaiyán, Bahrein, Belice, Bolivia, Botsuana, Brunéi, Bután, Camboya, Canadá, Chipre, Eritrea, Filipinas, Finlandia, Fiyi, Gabón, Guinea Conakry, Guyana, Hungría, India, Indonesia, Irán, Irak, Islas Cook, Islas Marshall, Islas Salomon, Israel, Jamaica, Japón, Kazajstán, Kirguistán, Kiribati, Kuwait, Laos, Libia, Madagascar, Malasia, Mauricio, Micronesia, Moldavia, Myanmar, Nicaragua, Nueva Zelanda, Palaos, Papúa Nueva Guinea, Perú, Qatar, Rusia, Samoa, Senegal, Seychelles, Singapur, Sri Lanka, Sudán del Sur, Surinam, Tayikistán, Territorios Palestinos (las medidas adoptadas por Israel afectan a la entrada y a la salida), Tonga, Trinidad y Tobago, Turkmenistán, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu, Venezuela y Vietnam.

Los destinos que no exigen pruebas

Los pasajeros nacionales y extranjeros que lleguen a Costa Rica por la vía aérea no deberán presentar un resultado de prueba negativa RT-PCR. Tampoco exige una cuarentena. De hecho, desde el 1 de noviembre de 2020 las fronteras aéreas están completamente abiertas y se permite el ingreso de turistas independientemente de su procedencia.

México no tiene restricciones por la Covid y las autoridades en fronteras solo requieren el cumplimiento de los requisitos migratorios. Ni cuarentena ni test Covid. Sin embargo, España sí que lo considera un país de riesgo y pide no viajar ahí si no es necesario.

El Gobierno de República Dominicana reabrió país al turismo desde el 1 de julio de 2020, con medidas de seguridad y protocolos especiales reforzados en aeropuertos y hoteles para hacer frente a la Covid-19. Pero no solicitan ningún tipo de prueba previa para entrar ni realizan pruebas masivas a su llegada, sino pruebas aleatorias de rápida aplicación. No solo eso, es que de manera gratuita y hasta 31 de marzo, ofrecen a todos los turistas que se hospede en un hotel un plan de asistencia al viajero que además de cobertura de emergencias, incluye las pruebas del Covid-19, entre otros costes.

Andorra no aplica actualmente ninguna restricción para acceder al país, ni a la circulación de personas y vehículos por su territorio. No se piden PCR a todos los visitantes residentes en Francia, España o Portugal.

Recomendaciones desde Exteriores

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, señala a 20minutos que, ante el aumento de cancelaciones de vuelos a y desde España relacionadas con la Covid y las restricciones que pueden cambiar de forma rápida, es preferible consultar previamente las embajadas, las normas de cada país y las actualizaciones por países disponibles en la página Web del ministerio.

Además, desde el Gobierno se recomienda a los viajeros españoles que reconsideren sus planes de viaje y hace un llamamiento a la responsabilidad ciudadana para evitar viajes que no sean urgentes, esenciales o imprescindibles al exterior.