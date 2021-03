La foto fija que deja la incidencia del coronavirus en España este lunes es prácticamente calcada a la que se veía hace exactamente siete días: 128,7 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, frente a 128,97 a inicios de la semana pasada. Sin embargo, pese a que aún es pronto para saber cómo puede haber afectado el puente de San José a la epidemia, desde Sanidad ya ven señales preocupantes que apuntan a que los contagios volverán a subir.

Este lunes, el Ministerio de Sanidad ha notificado un total de 16.471 nuevos contagios y 633 fallecidos desde el pasado jueves, unos números que resulta complicado comparar con semanas anteriores debido a la falta de datos del viernes. Las comunidades que más nuevos casos han notificado han sido Cataluña (3.393), Andalucía (3.286), Madrid (2.977) y País Vasco (1.395).

De esta forma ya se han confirmado un total de 3.228.803 positivos desde que se publican datos -aunque la cifra real de contagios se estima bastante superior, a juzgar por la seroprevalencia estimada en la población-, mientras que la mortalidad por la pandemia se eleva hasta 73.543 defunciones, aunque el MoMo ya ha contabilizado 83.535 fallecidos inesperados desde que hay coronavirus.

Pese a que la incidencia apenas se ha movido en los últimos siete días a nivel nacional, algunas comunidades empiezan a publicar cifras preocupantes. Es el caso de Extremadura, donde la incidencia a 14 días se ha duplicado en los últimas 11 jornadas hasta alcanzar los 84,5 casos por cada 100.000 habitantes.

Las autonomías donde más ha crecido este indicador a 14 días desde el pasado jueves son La Rioja (+22,1%), Extremadura (+17%), Navarra (+13,5%) y Baleares (+9,85%), aunque la transmisión también aumenta en Ceuta (7,9%), País Vasco (+6%), Aragón (+5%), Canarias (+4,3%), Galicia (+2,3%), Castilla-La Mancha (+2,2%), Cataluña (+1,7%), Andalucía (1,2%), Castilla y León (0,9%).

Solo han bajado los casos por habitante en Cantabria (-1,6%), Madrid (-3,1%), Asturias (-8,9%), Murcia (-9%) y Comunidad Valenciana (-14,6%). De todas las autonomías, la única que aún muestra una tendencia descendente es Comunidad Valenciana, que tiene la incidencia más baja de todo el país: 31,3 casos por cada 100.000 habitantes.

"Seguimos observando un cambio en la tendencia y los datos están apuntando a que podemos llegar a tener aumentos en la incidencia", ha advertido esta tarde María José Sierra, subdirectora del Ccaes en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema de Salud Pública.

"Tenemos 11 comunidades en las que la incidencia a 7 días supera el 50% de la incidencia a 14 y esto siempre que sucede nos indica claramente que la tendencia es ascendente, que está aumentando la transmisión y que es esperable que en los próximos días, si no se corrige, tengamos unos aumentos más claros", ha añadido la doctora Sierra.

"La situación ideal es que no subiéramos, que no hubiera un nuevo repunte y que no hubiera cuarta ola", ha expresado, por su parte, la ministra de Sanidad, Carolina Darias. "Está al alcance de nuestra mano. Depende de nuestra responsabilidad", ha apuntado la titular de Sanidad, que ha advertido también de que se pueden endurecer medidas.

En lo relativo a la situación en hospitales, Sanidad ya habla de "estancamiento" generalizado y "ciertos incrementos en algunas comunidades". En estos momentos hay 8.010 personas ingresadas a causa de la Covid, 169 más que el jueves pasado, aunque esta cifra está muy condicionada por el efecto del puente, dado que tras fines de semana y festivos se suelen notificar menos altas.

En las UCI, se mantiene el descenso décima a décima, pero todavía una de cada cinco camas de intensivos está ocupada por un paciente con coronavirus. Actualmente hay 1.935 personas ingresadas en UCI por Covid, 15 menos que el jueves pasado.