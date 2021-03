Teatro Alameda recibe a The Jungle Jazz Band y Mastretta dentro del IX Sevilla Swing Festival

"El calendario cultural de la primavera sevillana recupera una de sus grandes citas", ha señalado el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz, después de que la pasada edición se celebrase en otoño debido a la incidencia de la Covid19. "El Sevilla Swing Festival se suma, así, a una agenda que, desde que se retomó en junio del año pasado, ha brindado al público sevillano grandes acontecimientos culturales como la Bienal de Flamenco, el Festival de Cine, Monkey Week o la Feria Internacional del Títere, por citar algunos ejemplos", añade.

La novena edición del evento se presenta con estas dos actuaciones, cuyas entradas ya están a la venta. Como cabeza de cartel, The Jungle Jazz Band, uno de los mayores exponentes del hot jazz en Europa, estilo caracterizado por su tempo rápido y sus improvisaciones, aterrizará en el Teatro Alameda del Instituto de la Cultura y las Artes (ICAS) del Ayuntamiento de Sevilla el sábado 10 de abril.

Tal como señala el Consistorio en un comunicado, formada por seis excelentes músicos que comparten la pasión por el jazz primigenio al estilo Nueva Orleans, The Jungle resucitan el sonido áspero y potente de hace un siglo, "cuando el jazz lograba subir la temperatura de la sala y animar a todo tipo de públicos: desde los más fiesteros a los entendidos de este género". "Los integrantes de esta jungla ya han logrado un notable prestigio internacional, colaborando con músicos norteamericanos de la talla de Meschiya Lake, Russell Welch o Joseph Faison. Inspirándose a su vez en clásicos como Jelly Roll Morton, King Oliver, Sidney Bechet o los Louis Armstrong's Hot Five, The Jungle ofrece interpretaciones frescas y emocionantes arreglos", añade.

De forma previa, los ocho músicos de la versátil orquesta Mastretta subirán al escenario el viernes 9. "Al mando de su director Nacho Mastretta, una de las personalidades más excepcionales que ha dado la música instrumental española en las últimas décadas, se trata de una banda rica en sonoridades diversas, con intérpretes que han acompañado a artistas de la talla de Ariel Roth, Julieta Venegas, Enrique Morente, Fito Páez, Jorge Pardo y Antonio Vega. Con Mastretta saltan de un género a otro, produciendo la magia de una música que invita a la alegría: popular y contemporánea, con sabor mediterráneo y excursiones experimentales", añade.

Han girado por países como Argentina, Inglaterra, Ghana, Brasil, México y Estados Unidos, y han grabado bandas sonoras para películas como 'Muchos hijos, un mono y un castillo' (2017), 'El Gran Vázquez' (2010), 'Looking for Fidel' (2006) y 'Torremolinos 73' (2003).

Completa el apartado de música en directo el trío SwingTête, que actuará el día 10 al mediodía en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus). Este trío de early jazz recupera canciones del repertorio tradicional americano y las reinterpreta desde su particular óptica y reducido formato, con el reto de condensar la dimensión de esos temas concebidos para big bands pero conservando su fuerza y un espíritu que impulsa a mover los pies. El guitarrista Matías Comino (O Sister!) se lanza en este proyecto a explorar también la faceta de vocalista, acompañado por el contrabajista Daniel Abad (Tamal Hot Band) y el baterista Pablo Cabra (The DixieLab).

Además, Sevilla Swing Festival retoma en su IX edición las clases de baile que, aun con aforo reducido y garantizando todas las medidas de seguridad, volverán a contar con una pareja internacional de docentes, en esta ocasión los italianos Livio Totteri y Morena Petrolati. A ello se suma, como colofón el 11 de abril, el tradicional Picnic Swing, que se celebrará al aire libre en el Parque Municipal Concejala Dolores Camino de la localidad de Gines y en el que tampoco faltará la música en directo.

Promovido por la agencia Marmaduke, la asociación Crazy People, la escuela Sevilla Swing Dance y las diseñadoras Lavique y Marilene, con la idea de aunar la música en directo con el baile, Sevilla Swing recrea una época en la que estas dos modalidades artísticas iban de la mano en un movimiento común que llenaba los clubes y salones de baile allá por los años 20, 30 y 40 del pasado siglo. En estas ocho ediciones, el evento ha ido creciendo hasta rondar los 5.000 espectadores y ampliando sus actividades con conciertos, talleres de baile, cabarets, markets, exposiciones, masterclasses de música y fiestas swing.