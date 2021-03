Andalucía deja confinadas las ocho provincias en Semana Santa, pero amplía el horario de los bares hasta las 22.30 h

"Preocupan los datos. La incidencia en Andalucía ha bajado 20 puntos en las últimas dos semanas, mientras que en las dos anteriores lo hizo en más de 300. Después de analizar la situación con el comité de expertos, anunciaré si es posible modificar alguna medida". Así lo afirmó este miércoles el presidente de la Junta, Juanma Moreno, minutos antes del inicio de la reunión del Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto, rebajando las expectativas sobre la posibilidad de una relajación de las medidas. Y al término del encuentro, llegaron las novedades sobre las restricciones que se aplicarán en Andalucía hasta después de Semana Santa, con poca movilidad, pero más actividad económica.

Así, desde este viernes 19 de marzo y hasta el próximo 9 de abril, las ocho provincias andaluzas permanecerán, como hasta ahora, confinadas perimetralmente, sin que nadie pueda entrar ni salir salvo causa justificada. "Piso a diario las calles de Andalucía y la gente me traslada sus temores y sus deseos de reencontrarse con sus familias y parejas", aseguró el presidente en una breve comparecencia tras la reunión de los expertos, consciente de que la decisión adoptada es "un fastidio". Pero "estamos muy lejos de afirmar que la situación está controlada", añadió.

Los expertos, explicó Moreno, señalan que el nivel de riesgo en la comunidad es "medio-alto", que el descenso de la curva "se ha frenado" y que la tendencia es "a subir" en los próximos días. Además, la cepa británica es cada vez más predominante, alcanzando incluso el 80% en la provincia de Almería y el 20% en la de Huelva, por lo que "conviene evitar su propagación". Y la cepa sudafricana "ya está en Andalucía", con tres casos detectados hasta la fecha por la Consejería de Salud y Familias, uno de ellos en el área de Osuna (Sevilla).

A todo ello se suma que "la vacunación no va al ritmo deseado", pese a que en la comunidad ya se han administrado más de 1,1 millones de dosis. Sin embargo, incidió el presidente, la cifra de personas inmunizadas es tan solo de 383.633, lo que supone el 4,4% de la población andaluza.

"Me hubiera gustado abrir la movilidad entre provincias, pero no puede ser todavía", afirmó el presidente del Ejecutivo autonómico, que se mostró convencido de que "esta medida no será del agrado de todos y que muchos, incluso, se sentirán decepcionados, pero por eso estoy aquí, para dar la cara".

Ampliación de horarios

Así pues, "no podremos salir de nuestras provincias, pero sí tendremos más margen de movimientos dentro de ellas, para dar un respiro a los negocios y a los ciudadanos, que lo necesitan", continuó Moreno, que anunció que el inicio del toque de queda se retrasa hasta las 23.00 horas, por lo que todos los establecimientos de hostelería, comerciales y de actividades de servicio podrán permanecer abiertos hasta las 22.30 horas en toda la comunidad, salvo en aquellos municipios con una tasa de incidencia por encima de los mil casos.

Estas medidas se suman a las acordadas por el Ministerio de Sanidad con todas las comunidades, excepto Madrid –que igualmente tendrá que cumplirlas–, para la Semana Santa, que estarán en vigor del 26 de marzo al 9 de abril, y que establecen el cierre perimetral de todas las autonomías; el límite de cuatro personas en las reuniones en el interior de los bares y de seis en espacios abiertos; y prohibición de encuentros entre personas no convivientes en los domicilios.

Las nuevas medidas han supuesto una de cal y otra de arena para la hostelería andaluza, que precisamente este miércoles, unas horas antes de que se reunieran los expertos, reclamaba a la Junta retrasar el inicio del toque de queda hasta las 23.00 horas, de forma que sus negocios pudieran permanecer abiertos hasta las 22.30 horas, como finalmente se ha determinado.

Pero también pedían reabrir las provincias andaluzas para "incentivar el consumo interno", toda vez que las comunidades autónomas permanecerán cerradas en las próximas semanas. "Hay muchos municipios turísticos en Andalucía que se nutren sobre todo de clientes y residentes de otras provincias", afirmó la Federación Andaluza de Hostelería. "Ayudas, horarios y movilidad son los tres conceptos que la hostelería necesita para sobrevivir a esta tremenda situación", concluyeron.

Revisión de la incidencia

Además de las decisiones adoptadas este miércoles, el jueves se reunirán los comités territoriales para revisar en los municipios la tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Según los datos de la Consejería de Salud, este miércoles había 35 localidades andaluzas con una incidencia de entre 500 y mil casos, criterio para decretar el cierre perimetral. Y otras ocho con más de un millar de casos, por lo que, de confirmarse el jueves esas cifras, tendrán que cerrar la actividad no esencial. En Sevilla, los pueblos afectados son Los Molares, Lora del Río, Villanueva del Río y Minas, Fuentes de Andalucía, Almadén de la Plata y Paradas, con más de 500 casos; y Montellano y Constantina, con más de mil.

"Pido responsabilidad y comprensión a los negocios y a todos los andaluces" y que "confíen en la ciencia y en la vacuna, que es efectiva", finalizó el presidente de la Junta, que aseveró: "Nuestras decisiones podrán gustar más o menos, pero nadie podrá decir que el Gobierno de Andalucía, en la situación más delicada de nuestra historia reciente, estaba pensando en otra cosa".