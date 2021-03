La joven periodista Alexia Rivas es la tercera concursante confirmada para Supervivientes 2021, una aventura en la que, asegura, será ella misma y lo dará todo para superar los obstáculos que se le presenten. Y uno de ellos podría ser la convivencia con Marta López, de la que se dice que podría entrar en el reality.

La exreportera de Socialité saltó a la fama el pasado año por ser una de las protagonistas del llamado 'Merlos place', el triángulo amoroso que copó los titulares de la prensa del corazón durante el estado de alarma. Un descuido durante una entrevista delató al abogado Alfonso Merlos, quien, por aquel entonces, le estaba siendo infiel a su pareja, Marta López, con Alexia Rivas.

Tras lo sucedido, el abogado inició una relación con Alexia Rivas, que dejó su puesto trabajo por motivos de salud mental. Asimismo, esta sí intercambió algún que otro dardo con la colaboradora de Ya es mediodía, quien valoró desde el plató de Telecinco que tenía que "aburrir un poco" tener "a una chica en casa que no trabaja ni hace nada".

Ahora, tras meses de silencio y de indiferencia, ambas podrían volver a verse las caras, pues el pasado 15 de marzo la revista Semana anunciaba que Marta López había firmado un contrato para viajar hasta Honduras. Mediaset no ha confirmado esta información, pero la posibilidad está ahí. Por ello, este martes, Alexia Rivas no dudó en opinar tras ser preguntada por el mismo medio.

"No está confirmada", recalcó la influencer, y añadió: "Soy diplomática pero tampoco se me ha escuchado hablar, si tengo que decir algo a alguien se lo voy a decir, está claro, no me dejo amedrentar por nadie".

La joven, de 27 años, piensa que es "el momento adecuado" para marcharse a Supervivientes porque el año pasado lo pasó "muy mal" y "necesitaba parar". Unas declaraciones que se suman a las que emitió el pasado lunes a través de Instagram: "Estoy emocionada, estoy nerviosa, quiero compensaros, quiero que estéis orgullosos porque de verdad que he alucinado".

"Quiero que me conozcáis, que sepáis cómo soy yo, al que le guste, bien, y al que no, también. Pero sobre todo ser yo misma", añadió la periodista, muy emocionada por el "cariño" que está recibiendo durante estos días.