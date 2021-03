Alexia Rivas explica los motivos que la llevan a 'Supervivientes 2021': "Quiero que me conozcáis"

Ha sido la tercera concursante confirmada, después del bailaor Antonio Canales y de la punta de lanza de la familia Pantoja, Silvia, pero el nombre de Alexia Rivas para partir a Honduras y entrar en Supervivientes 2021 ha sido todo un notición para los fans del reality de Telecinco, motivo por el cual ella misma ha querido explicar los motivos que le han impulsado a aceptar la oferta de la productora.

La joven periodista, a la que ser novia de Alfonso Merlos en el año del confinamiento y después de descubrirse todo a través del Merlos Place que se montó alrededor le cambió la vida, ha querido utilizar su perfil en Instagram, donde tiene más de 165.000 followers, para dar a conocer su motivación.

Podía haberlo hecho a través del programa Socialité, en el cual estuvo trabajando como reportera, guarda amistades y fue quien dio la exclusiva, pero se estaba recuperando de unos problemas estomacales y la también influencer decidió hacerlo a través de las redes.

"Quiero daros las gracias al cubo porque lo increíbles que sois vosotros. No me imaginaba tantísimo cariño. Estoy emocionada, estoy nerviosa, quiero compensaros, quiero que estéis orgullosos porque de verdad que he alucinado y no esperaba estas reacciones", comienza un vídeo que se ha grabado la expareja del abogado.

"Quiero que me conozcáis, que sepáis cómo soy yo, al que le guste, bien, y al que no, también. Pero sobre todo ser yo misma", continúa una entusiasmada Rivas, que acto seguido explica con quién se quedará su perro, Iro, al que llama "lo más, mi hijo" y asegura que solo de "pensar en no verle" lleva semanas llorando: con sus padres.

A pesar de estas stories en vídeo, no han sido la única manera en la que Alexia ha dado a conocer su fichaje por Supervivientes 2021. Compartió además una captura de pantalla en la que respondía a un anónimo que le había escrito "La que no quería tele" y la respuesta que le dio.

"No tendría por qué explicarme. Si quisiera haberme aprovechado en su momento hubiera ido de plató en plató y ahora tendría una casa comprada. Supervivientes me parece una aventura impresionante que debo vivir y gracias a la cual mucha gente me puede conocer. Soy periodista y quiero tele porque es donde he trabajado toda mi vida. Pero no televisión de lo que todo vale. Saludos", le hizo saber.

Asimismo, antes había mandado otro mensaje de agradecimiento a sus fans y había respondido a la pregunta de por qué embarcarse en esta aventura: "Porque después de un año quiero que me conozcáis de verdad, no quiero seguir ligada a una historia que no me representa y que veáis quién es Alexia, no las cosas que contaron. Además, me parece una experiencia impagable y maravillosa. Voy muy fuerte y guerrera máxima. Voy a darlo todo hasta que vosotros decidáis sacarme de la isla".