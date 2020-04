Marta López, tras pillar a una mujer semidesnuda en la videollamada de su novio Alfonso Merlos: "Sé quién es ella"

Después de la participación de Alfonso Merlos en el programa de YouTube Estado de alarma de Javier Negre, mucho se ha hablado de él, pues en su videollamada en directo entró una intrusa inesperada: una joven semidesnuda que se coló por detrás. Pero de quien también se ha hablado es de Marta López, pues es la novia del periodista desde finales del año pasado.

Al fin, la exconcursante de GH 2, que conoció a su pareja en el programa Ya es mediodía donde ambos trabajan, se ha pronunciado al respecto en declaraciones a la revista Semana: "Es una situación muy desagradable".

Mucho ha sido lo que se ha especulado: si podría ser su hija, otra familiar o si de verdad es una amante y esta ha sido una pillada en toda regla, como comentan muchos usuarios de las redes. Pero la colaboradora de Mediaset ha querido disolver una de estas elucubraciones: "Alfonso no tiene ningún hijo ni ninguna hija".

López, que estaba desolada, no quería ser maleducada y cortar la llamada con el medio, pero apenas quería hablar. "No te puedo decir más, no te quiero colgar. No quiero decir nada más, de verdad". Pero, al final sí que reveló algo que podría ser clave: "Sé quién es perfectamente".