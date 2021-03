Radiografía del 4-M en Madrid: el factor Iglesias, comunismo 'vs' fascismo... y la posible salida de Cs de la Asamblea

LaComunidad de Madridse convertirá desde ahora hasta el próximo martes 4 de mayo en el epicentro político del país. La decisión de Pablo Iglesias (Unidas Podemos) de hacer frente a Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular) en las próximas elecciones autonómicas ha polarizado el mapa político madrileño hasta el extremo que los comicios se plantean como una especie de batalla entre ideologías diametralmente opuestas que amenazan con fagocitar todo lo que se mueva en posiciones más moderadas.

"Es evidente que las élites políticas han desconectado de la sociedad, del interés general y del bien común y que lo que hacen es seguir una serie de estrategias endogámicas para lograr sus objetivos", reflexiona Carlos Rico, politólogo y profesor de la Universidad Pontificia Comillas.

En opinión de Rico, la irrupción inesperada de Iglesias conlleva una "polarización brutal izquierda-derecha" de unos comicios que estarán marcados por una "retórica grandilocuente" y un "clima de intolerancia". "El discurso del PP frente al comunismo bolivariano le va a venir bien a Ayuso", afirma.

"El movimiento de Podemos deja las elecciones en un duelo antagónico Ayuso-Iglesias que beneficia a los dos y deja en tierra de nadie a Gabilondo", destaca Marc Sanjaume, profesor de los Estudios de Ciencias Políticas de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). "Pero no es una vuelta al bipartidismo. Es una lucha por la hegemonía en cada bloque", precisa.

En paralelo, ambos expertos coinciden en que con la presencia del aún vicepresidente segundo del Gobierno las expectativas de Unidas Podemos suben para mejorar notablemente los siete escaños obtenidos en las últimas elecciones de mayo de 2019: "Con la visibilidad de Iglesias las expectativas mejoran. La dialéctica de la lucha antifascista les hará mejorar sus anteriores resultados".

No obstante, una alianza con Más Madrid, que cuenta con 20 diputados en la Asamblea de Madrid, sería aún más beneficioso para los intereses de ambas formaciones. "Daría una imagen de unidad y de emergencia ante una causa común. Como discurso es bastante atractivo para sus votantes", analiza Rico.

Resultado de las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid.

Este martes, sin embargo, el partido que lidera a nivel autonómico Mónica García ha rechazado esta posibilidad: "Madrid no es una serie de Netflix que haya empezado el pasado miércoles con la convocatoria de elecciones", ha dicho García en un vídeo difundido en redes sociales. "Las mujeres estamos cansadas de hacer el trabajo sucio para que en los momentos históricos nos pidan que nos apartemos".

¿Desaparecerá Ciudadanos?

En esta lucha sin cuartel por el control de la Puerta del Sol, Ciudadanos, un partido centrado que siempre ha apostado por la política útil, podría ser el gran perjudicado e incluso no llegar al 5% de los votos, lo que le dejaría fuera del Parlamento regional.

"En el PP hay una estrategia clara de activar a todos los votantes posibles que van desde Cs hasta Vox y parece que tiene todas las de ganar", opina Sanjaume, quien se muestra cauto sobre la magnitud de la caída del partido de Inés Arrimadas si tenemos en cuenta que en el barómetro del CIS de marzola formación naranja ha subido ligeramente en intención de voto.

"Ciudadanos lo puede pasar muy mal con el discurso centrado y racional que mantiene. Sobre todo porque tiene muy difícil colocar su mensaje en los medios de comunicación, que no podrán evitar subirse al carro de la banalización de la política", asegura, por su parte, el profesor de la Universidad Pontificia Comillas, quien recuerda que "eso ya pasó con UPYD", el partido fundado por la exmilitante del PSOE Rosa Díez.

Se vota un martes, día laborable, ¿cómo influirá la participación?

Las elecciones serán un martes laborable, algo que podría afectar a la participación de los madrileños en los comicios. Para Carlos Rico, "en principio un día laborable no es lo mejor" para que haya una alta participación, pero "es tal el grado de polarización existente" que la ciudadanía comprará el discurso del dramatismo para "votar contra el otro".

Rico cree que las tesis de que una alta participación beneficia a la izquierda y que cuando votan menos personas la victoria es de la derecha pertenece "a la prehistoria". "Ese mundo ya no existe desde 2015, desde la irrupción de Podemos. El discurso del extremismo guerracivilista de la izquierda y la derecha moviliza a los votantes", sentencia.

Los números avalan esta afirmación. En 2019, con una participación del 68.08%, la victoria fue para el PSOE (37 escaños), seguido de PP (30) y Cs (26); mientras que en 2015, una participación más alta (68,9%) dio el triunfo al PP (48) por delante de PSOE (37) y Podemos (27).

Marc Sanjaume, por otro lado, tampoco cree que haya una participación baja pese a ser un día laborable porque se trata de unas elecciones con mucho "interés" y que además no coinciden con otros comicios: "No hay otras citas electorales en esas fechas. Los medios tratarán las elecciones como si fuesen unas generales".

Vox, ¿la llave de la Puerta del Sol para Ayuso?

Otra incógnita de las elecciones del 4-M es qué pasará con Vox, formación que podría ser clave en caso de que el PP no lograse la mayoría absoluta, que está en 67 escaños -en total están en juego 132-.

"En este ambiente de polarización, odio y crispación, Vox se mueve bien porque es lo opuesto a todo lo que tiene que ver con la izquierda. Es como si fuese el fascismo contra el comunismo", explica Rico, quien piensa que el hecho de ser Madrid una circunscripción única beneficiará a la formación que lidera a nivel autonómico Rocío Monasterio. En 2019, Vox obtuvo 12 diputados en la Asamblea.

Para Sanjaume, el recorrido que tiene Vox es ser "socio del PP" y que habrá que ver si pierde o no votantes después de que Ayuso mandase públicamente el mensaje a los votantes de derechas de que no quiere hipotecas ni depender de terceros partidos para gobernar. "Vamos a ver si ese mensaje cala y es capaz de atraer a los votantes del PP que se fueron a Vox", señala el politólogo catalán. "Yo si fuera Ayuso escondería un poco a Casado en campaña. Lo contrario me parece una mala estrategia", agrega.

La influencia de la pandemia

No hay que olvidar que los madrileños están llamados a las urnas en plena pandemia del coronavirus, una circunstancia que podría suponer un plebiscito sobre la gestión de la crisis. La Comunidad de Madrid, gobernada por PP y Cs, ha mantenido una postura opuesta al del resto de comunidades e incluso se ha enfrentado al Gobierno de Pedro Sánchez defendiendo que sus políticas menos restrictivas no dañan la salud y benefician a la economía.

El Ejecutivo regional ha apostado por los confinamientos por áreas sanitarias y por mantener abiertos bares, restaurantes y espacios comerciales incluso en los momentos más delicados de la pandemia. “La economía y la salud no pueden estar enfrentadas. La salud no es solo no contagiarse”, argumentó Ayuso en el Parlamento madrileño a mediados de febrero. “Ya que los ciudadanos no pueden ver a los suyos en casa, lo hacen ahí, y además reactivan la economía. Se están conjugando las dos cosas”, sentenció.

"Los políticos de la actualidad están en una campaña electoral permanente. Ya no hay gestión. Ayuso se ha presentado como la antítesis de Pedro Sánchez, como la abanderada del liberalismo y eso ha calado bastante en su beneficio. Incluso puede encandilar a antiguos votantes socialdemócratas desencantados", subraya Rico.

"Muchos ciudadanos pueden expresar su descontento con la gestión de la pandemia por parte del Gobierno central apoyando la opción de Ayuso. Eso ya se dio con Vox en las últimas elecciones catalanas. El partido de Abascal logró capitalizar los votos de una parte del electorado cabreado con la gestión de la pandemia y que ha visto como su economía se ha mermado mucho", concluye Sanjaume.