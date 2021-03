Maroto asegura que los españoles no podrán viajar al extranjero en Semana Santa por el cierre de las Comunidades Autónomas

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha afirmado este miércoles que "los españoles no podremos viajar fuera de nuestra comunidad autónoma" en Semana Santa debido a los cierres perimetrales existentes en cada región por la pandemia del coronavirus. Maroto ha dado esta respuesta después de ser preguntada en el programa Espejo Público de Antena 3 sobre si los españoles podrán viajar al extranjero durante la Semana Santa.

La ministra socialista ha sido cuestionada también sobre la "contradicción" de que los españoles no puedan moverse entre comunidades pero que los extranjeros que lo deseen sí pueden viajar a España. "Prácticamente no está habiendo movilidad por motivos de viajes. Los datos de los hoteles muestran caídas de un 90% en viajes internacionales. Son muchos los países que tienen a España como país de riesgo extremo" ha explicado Maroto.

"Quiero trasladar tranquilidad. Estamos tratando de seguir bajando la incidencia. Estamos muy cerca de dejar atrás la pandemia y no podemos cometer los errores de Navidad que nos llevaron a la tercera ola. La movilidad con países fuera de la UE es prácticamente nula. Pueden llegar (los extranjeros) pero hay restricciones de viajes para España porque estamos en niveles por encima de 50 y mientras no bajemos las recomendaciones son de no viajar y prácticamente no se está viajando", ha añadido la titular de Industria, Comercio y Turismo

La ministra ha confirmado en la entrevista que la próxima semana tendremos ya cuatro vacunas disponibles con la llegada de la de Janssen: "A partir de la semana que viene tendremos cuatro vacunas autorizadas por la EMA, por lo que nada nos hace pensar que no podamos alcanzar el 30-40% de la población vacunada antes de verano. Aunque no ha especificado dosis, sí ha destacado que "la buena noticia es que se van a hacer en Barcelona".

Sobre la movilidad en verano ha dicho que "no dependerá solo de la vacuna" y espera que España sea pionera en el uso del pasaporte de vacunación, que podría estar implementado en mayo.