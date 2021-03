Lastra destaca que "es hora" de avanzar hacia la abolición de la prostitución

La vicesecretaria general del PSOE y portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, ha destacado este viernes que "es hora de avanzar hacia la abolición de la prostitución, porque no es posible avanzar en igualdad si las mujeres son violentadas y si pueden ser alquiladas o compradas".

Así lo ha expresado en un acto virtual organizado por el PSIB-PSOE junto con la Agrupación Socialista de Mahón, en el que también han participado la secretaria de Igualdad del PSIB-PSOE, Silvia Cano; la secretaria general del PSOE Menorca, Susana Mora, y el secretario general del PSOE Mahón, Héctor Pons.

"Este 8 de marzo no es como los demás, pero nuestra agenda sigue siendo la misma, porque si la pandemia no ha frenado el machismo, no dejaremos que tampoco frene el feminismo", ha señalado Lastra en el encuentro virtual, que llevaba el lema '8M: Avanzar en igualdad'.

En este sentido, ha añadido que "el virus pasará, pero la reacción machista, la ultraderecha y el patriarcado seguirá". La también portavoz socialista en el Congreso ha resaltado la unión entre feminismo y socialismo, porque "no responde a una estrategia sino a unos principios, ambos nacieron para combatir la injusticia, la opresión y la desigualdad que sufren las mujeres y por eso, no hay socialismo sin feminismo".

"Hace tiempo escuchaba a Francina Armengol decir que combatir la violencia machista es el tema más importante de Baleares, de España y del mundo, y las socialistas convertimos las palabras en hechos", ha señalado. Por ello, ha destacado que "el Gobierno de Baleares ha impulsado el pacto contra la violencia machista, la formación del profesorado, la preparación específica del personal sanitario, el refuerzo de la protección a las víctimas de la violencia machista y la prevención en coordinación con los consells insulars".

Además, ha recordado que "el Gobierno de España ha destinado más de 4 millones de euros a la lucha contra la violencia machista en Baleares, con programas de asistencia social a víctimas de violencia machista y atención de menores, a mejorar la coordinación y planes personalizados para las víctimas de agresiones".

Finalmente, la dirigente socialista ha confirmado que se está trabajando "para que la ley del 'sí es sí' sea una realidad lo antes posible".

El PSIB Apuesta por "una salida de la crisis feminista"

Por su parte, la secretaria de Igualdad del PSIB-PSOE, Silvia Cano, ha recordado que hay situaciones de desigualdad que se han agravado durante la pandemia: "La pobreza sigue teniendo cara de mujer, la carga familiar y los cuidados siguen correspondiendo a las mujeres y la precariedad laboral sigue afectando en mayor parte a la mujer".

De hecho, la secretaria de Igualdad ha enumerado las iniciativas que se han puesto en marcha en las Islas para avanzar en igualdad. "Mientras haya una mujer que sufra violencia machista, que cobre menos, que sea discriminada o sufra alguna desigualdad, allí estará el Partido Socialista", ha asegurado Cano.

La secretaria general del PSOE Menorca y presidenta del Consell Insular, Susana Mora, ha apuntado que "es importante seguir avanzando en la reivindicación de los derechos" y ha remarcado que "la salida de la crisis de la COVID debe ser feminista o no será".

Finalmente, el secretario general del PSOE Mahón y alcalde del municipio, Héctor Pons, ha apuntado que "a pesar de las restricciones, este 8M no es un duelo entre la salud y la reivindicación". "Debemos continuar siendo reivindicativos por aquellos medios que no ponen en riesgo la salud", ha concluido.