Los alumnos de València mantendrán los tres días de vacaciones en Fallas

El Consejo Escolar Municipal de València ha aprobado este jueves mantener como festivos escolares los días 16, 17 y 18 de marzo, de forma que se ha rechazado la propuesta formulada por el Ayuntamiento para limitar las vacaciones de Fallas con motivo de la pandemia de coronavirus.

El Consistorio había planteado dejar el 18 de marzo como no lectivo y trasladar a mayo (en principio a los días 3 y 4) los festivos del 16 y 17, según avanzó horas antes la concejala de Educación, Maite Ibáñez.

La propuesta llegaba tras las últimas recomendaciones sanitarias lanzadas desde la Generalitat para que se suspendieran los festivos escolares previstos para marzo, dado que no se van a celebrar ni las Fallas ni la Magdalena por la pandemia de Covid.

No obstante, finalmente el Consejo Escolar Municipal no ha dado luz verde a esta opción y ha acordado mantener los festivos escolares tal y como estaban planteados. En concreto, ha habido siete votos a favor del planteamiento del Ayuntamiento y 22 votos a favor de no modificar el calendario inicial.

Desde el Consistorio se ha puesto en valor "la voluntad de diálogo de la comunidad educativa y de trabajar de manera coordinada, dando espacio a todos los puntos de vista". También han resaltado el "esfuerzo realizado por los docentes" y han apelado a la responsabilidad.

Horas antes, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, justificó la recomendación de que los días de Fallas y Magdalena fueran lectivos, aunque los consejos escolares han decidido mantener las clases, pero insistió en que este año no hay fiestas y pidió máxima responsabilidad a la gente de València y Castelló.

"No puede haber fiestas paralelas", recalcó en Castelló de la Plana, remarcando que la propuesta se basaba en las recomendaciones de Salud Pública y era "la vía correcta" a nivel jurídico porque depende de los consejos escolares.

Puig sostuvo que pensaban que era "razonable" que todo lo relacionado con la fiesta quedara pospuesto, como las vacaciones. "Si han decidido otra cosa, solo pido máxima responsabilidad", aseveró, para evitar situaciones que perjudiquen al conjunto de la ciudadanía.

El jefe del Consell hizo hincapié en que "es evidente" que en 2021 tampoco hay Fallas ni Magdalena aunque le gustaría, con lo que "no puede haber comportamientos adosados a la fiesta". "Este año no puede ser", enfatizó. "Ahora hacer las cosas bien se trata de que no haya fiestas", dijo.

Preguntado por la confusión de los padres, Puig remarcó que es un proceso donde "cada uno asume su responsabilidad" y descartó darle más importancia. El objetivo, insistió, es que esos días haya "una atmósfera que no tenga nada que ver con lo que en el pasado fueron las ‘no fiestas’ que se realizaron en la Comunitat y en España", en relación a Navidad.

Finalmente, el jefe del Ejecutivo valenciano subrayó que la situación aún es "complicada", con unos mil hospitalizados y 300 personas en la UCI: "Tenemos que bajar la presión hospitalaria, sobre todo por responsabilidad con los profesionales, los que llevan un año dando la cara por todos", concluyó.