Imanol Arias cuenta cómo fueron las últimas horas de Quique San Francisco: "Quería salir a agradecernos la vida"

El actor Imanol Arias ha expresado el dolor que siente tras la muerte de su amigo y compañero de profesión, Quique San Francisco, quien este lunes perdió la batalla contra una neumonía bilateral tras dos meses hospitalizado en Madrid.

San Francisco apareció en Cuéntame cómo pasó durante nueve temporadas. Una serie donde interpretó al mítico Tinín, y en la que pasó muchas horas junto a Arias, con quien también compartió otros proyectos cinematográficos. Por este motivo, el actor intervino en el programa de TelemadridLa redacción.

En su entrevista, el intérprete lamentó la muerte del humorista, así como también contó cómo vivió el último tramo de su vida. "Para mí se ha muerto un amigo, una persona con la que he vivido mucho y quería mucho, que tenía una forma de vivir peculiar y vibrante. Es una pena que se haya ido sin poder salir a la calle sin despedirse de todos. Es una noticia triste", explicó por vía telefónica.

San Francisco tuvo que ser hospitalizado en el Hospital Clínico San Carlos, motivo por el que, 40 días después de su ingreso, afirmó sentirse "desesperado". Arias lo confirmó: "No se podía hablar con él, pero sí nos dijeron que estaba enfadado porque no podía salir. No podía ver a la gente ni saludar".

"Estaba enfadado porque no podía salir. No podía ver a la gente ni saludar"

"Quique era una persona tremendamente elegante, educada, educadísimo, siempre olía bien y tenía una enorme virtud; lo agradecido que era, cómo agradecía las cosas", reconoció el actor.

"Él quería salir a la calle a agradecernos la vida con los que había convivido, los compañeros que nos habíamos juntado con él en algún momento de la vida", explicó Arias.

Finalmente, el artista agradeció la oportunidad de haber podido trabajar con el cómico más allá de Cuéntame: "He hecho tres películas con Quique, tres aventuras maravillosas. Y él siempre quería agradecerlo. La mejor manera de despedirlo es agradecerle a él el deseo de agradecer".