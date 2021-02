Tenerife, octavo destino europeo preferido para el mercado de Estado Unidos y Canadá

20M EP

Tenerife se ha situado en el octavo puesto del ranking 'the best of the best' de los destinos preferidos en Europa por votación popular el mercado norteamericano. Así lo refleja el portal de recomendación de viajes, ocio y restauración Tripadvisor, que sitúa al destino tras Londres, Roma, París, Creta, Barcelona, Estambul y Florencia, y antes de Lisboa y Edimburgo.